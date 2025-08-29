Усі розділи
FT: Трамп пропонував, щоб китайські війська стали миротворцями в Україні

Олег Павлюк, Олександр ШумілінП'ятниця, 29 серпня 2025, 21:55
FT: Трамп пропонував, щоб китайські війська стали миротворцями в Україні
Президент США Дональд Трамп нібито запропонував розгорнути китайські війська як миротворців в Україні після припинення повномасштабної російської агресії.

Джерело: "Європейська правда"; Financial Times, що згадує чотирьох проінформованих джерел

Деталі: За даними FT, Трамп запропонував попросити Китай відправити миротворців для контролю нейтральної зони вздовж 1300-кілометрової лінії фронту в Україні в межах мирного врегулювання з Росією під час зустрічі з європейськими лідерами в Білому домі минулого тижня.

Водночас неназваний високопосадовець адміністрації президента США у коментарі назвав цю інформацію "неправдою", додавши, що "жодних обговорень щодо китайських миротворців" на тій зустрічі не було.

За даними ЗМІ, лідер Росії Владімір Путін на зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом 15 серпня був не проти гарантій безпеки для України та називав Китай як одну з держав, що могла б надати такі гарантії.

Водночас президент Володимир Зеленський говорив, що не бачить Китай серед майбутніх гарантів безпеки.

Офіційний Китай також спростовував повідомлення ЗМІ про нібито готовність за певних умов узяти участь у місії з розгортання миротворчого контингенту в Україні.

