FT: Трамп предлагал, чтобы китайские войска стали миротворцами в Украине

Президент США Дональд Трамп якобы предложил развернуть китайские войска в качестве миротворцев в Украине после прекращения полномасштабной российской агрессии.

Источник: "Европейская правда"; Financial Times, ссылающаяся на четыре информированных источника

Детали: По данным FT, Трамп предложил попросить Китай отправить миротворцев для контроля нейтральной зоны вдоль 1300-километровой линии фронта в Украине в рамках мирного урегулирования с Россией во время встречи с европейскими лидерами в Белом доме на прошлой неделе.

Реклама:

В то же время неназванный высокопоставленный чиновник администрации президента США в комментарии назвал эту информацию "неправдой", добавив, что "никаких обсуждений о китайских миротворцах" на той встрече не было.

По данным СМИ, лидер России Владимир Путин на встрече с американским президентом Дональдом Трампом 15 августа был не против гарантий безопасности для Украины и называл Китай как одно из государств, которое могло бы предоставить такие гарантии.

В то же время президент Владимир Зеленский говорил, что не видит Китай среди будущих гарантов безопасности.

РЕКЛАМА:

Официальный Китай также опровергал сообщения СМИ о якобы готовности при определенных условиях принять участие в миссии по развертыванию миротворческого контингента в Украине.