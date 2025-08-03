Зеленський: Є домовленість з Росією про обмін 1200 людей

Президент Володимир Зеленський після зустрічі з секретарем РНБО України Рустемом Умєровим заявив, що з росіянами є домовленість про обмін 1200 людей, триває робота над списками.

Джерело: Зеленський у Telegram

Деталі: Умєров доповів Зеленському про комунікацію з російським представником.

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Президент також згадав, що наразі триває аудит виконання рішень РНБО та Ставки.

Пряма мова Зеленського: "На жаль, деякі рішення не реалізовані. Це буде виправлено невідкладно".

Нагадаємо: За пів місяця до того Умєров анонсував аудит виконання рішень Ставки верховного головнокомандувача.