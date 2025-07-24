У Стамбулі домовилися про обмін ще понад 1200 полонених – Умєров і Мединський

Керівники української та російської делегацій на переговорах у Стамбулі Рустем Умєров та Володимир Мединський заявили про домовленість обміняти ще понад 1200 військовополонених з кожного боку.

Джерело: Рустем Умєров, Володимир Мединський, перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий на брифінгах за підсумками переговорів у Стамбулі, які транслювало Суспільне та РИА Новости

Пряма мова Умєрова: "Перш за все, наша домовленість і результат цього гуманітарного треку – це більше ніж 1200 людей. Це будуть обміни, які будуть реалізовані нашими колегами. І ми продовжимо наші подальші обміни".

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Деталі: При цьому учасник української делегації Сергій Кислиця уточнив, що мова йде про повернення саме військовополонених, тоді як цивільних і дітей "треба повернути", вони не входять до обмінів.

Пряма мова Мединського: "Продовжуючи обміни військовополоненими, ми домовилися про те, що найближчим часом буде проведено обмін ще не менше ніж по 1200 військовополонених з кожної сторони".

Деталі: Керівник російської делегації також заявив, що РФ запропонувала передати Україні більшу кількість військовополонених.

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"Якщо вони знайдуть у себе наших, значить, ця цифра буде більшою", – сказав він.

Мединський також заявив, що Росія запропонувала Україні передати ще 3 тисячі тіл загиблих українських військовослужбовців.

Крім того, за його словами, Росія запропонувала Києву розглянути питання оголошення коротких, по 24, 48 годин, "перемир'їв", щоб забрати поранених і тіла бійців.

Разом з тим, речник МЗС України Георгій Тихий розповів, що під час третього раунду переговорів "атмосфера була дещо відмінна від попередніх зустрічей – було менше емоцій, менше ліричних частин і більше конструктиву й спокійної розмови".

Він також підкреслив, що пропозиція РФ щодо коротких періодів припинення вогню на певних ділянках фронту не є новою і звучала зокрема й на минулій зустрічі у Стамбулі. Він наголосив, що це не можна назвати "справжнім перемир'ям".

Пряма мова Тихого: "Також під час попередніх зустрічей за 3-4 місяці ми чули й інші ідеї від Росії – перемир'я на Пасху, на день перемоги. Але це не справжнє припинення вогню.

Якщо ми говоримо про якісь гуманітарні паузи на невеликих ділянках фронту, то треба розуміти, що це вже відбувається час від часу – українські та російські командири низового рівня узгоджують між собою такі речі, щоб забрати тіла солдат, це коротка гуманітарна пауза.

Але це не припинення вогню. Росіяни пробують продати це як припинення вогню, а в нашому розумінні йдеться про припинення вогню на землі, на морі і в повітрі. Це ми розуміємо під повним перемир'ям. Також цивільна інфраструктуру і житлові масиви мають при цьому бути в безпеці. А ці гуманітарні паузи – це те, що вже відбувається, і це не можна назвати справжнім перемир'ям".

Що передувало: 23 липня Україна і Росія провели 9-й етап обміну полоненими. Додому повернулись важкохворі й тяжкопоранені військові. Президент Володимир Зеленський повідомив, що за всі етапи останніх стамбульських домовленостей вдалося повернути понад 1000 українців.

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