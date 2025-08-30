На фронті 120 боєзіткнень: найбільше окупанти атакують на Покровському напрямку – Генштаб

Від початку доби на фронті відбулося 120 бойових зіткнення, найбільша активність ворога спостерігалася на Покровському напрямку.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Противник завдав по позиціях українських військ і населених пунктах одного ракетного та 49 авіаційних ударів, застосувавши чотири ракети та 78 керованих авіабомб. Зафіксовано 1420 ударів дронами-камікадзе, ворог здійснив 3352 артилерійських обстрілів.".

Деталі: За даними Генштабу, найбільше російські окупанти атакували позиції Сил оборони України на Покровському напрямку. Агресор здійснив 33 штурмових та наступальних дій у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Заповідне, Сухецьке, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Новоукраїнка та у напрямках Родинського, Мирнограду, Покровська, Новопавлівки.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку українські воїни знешкодили 114 окупантів, з них 84 – безповоротно. Знищено артилерійську систему, дві одиниці автомобільної техніки, чотири мотоцикли, 33 безпілотні літальні апарати. Крім того, пошкоджено чотири артилерійські системи, один мотоцикл та три укриття для особового складу противника.

Ворог десять разів намагався вклинитися в оборону українських оборонців на Торецькому напрямку у районах Щербинівки, Торецька, Диліївки та у напрямку населених пунктів Клебан Бик, Катеринівка, Русин Яр, Полтавка.

На Лиманському напрямку ворог здійснив 25 атак, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Карпівка, Колодязі, Зарічне, Ямпіль та у бік Дружелюбівки, Шандриголового, Дронівки, Серебрянки, Григорівки. 11 боєзіткнень тривають.

На Новопавлівському напрямку ЗСУ зупинили 11 атак противника у районах населених пунктів Воскресенка, Запорізьке та у бік Філії, Олександрограда, ще шість боєзіткнень тривають.

На Оріхівському напрямку відбулося шість бойових зіткнень – противник намагався просунутися поблизу населеного пункту Степове та у напрямку Малої Токмачки, Новоданилівки, Степногірська.

На Куп’янському напрямку ворог чотири рази намагався витіснити українські підрозділи із займаних позицій у бік Куп’янська.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили чотири атаки у районах Глибокого, Вовчанська та в бік Фиголівки, Кутьківки. Одне боєзіткнення триває.

На Сіверському напрямку ЗСУ зупинили три атаки поблизу Григорівки та Переїзного, ще один бій триває.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили дві штурмові дій окупантів, одне боєзіткнення триває досі.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили дві ворожі спроби просунутися вперед у напрямку Ступочок та Предтечиного.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили одну атаку загарбників.

На Гуляйпільському напрямку наступальних дій окупантів не зафіксовано.