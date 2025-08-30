Все разделы
На фронте 120 боестолкновений: больше всего оккупанты атакуют на Покровском направлении – Генштаб

Иван ДьяконовСуббота, 30 августа 2025, 00:25
На фронте 120 боестолкновений: больше всего оккупанты атакуют на Покровском направлении – Генштаб
Фото: Генштаб

С начала суток на фронте произошло 120 боевых столкновений, наибольшая активность врага наблюдалась на Покровском направлении.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Противник нанес по позициям украинских войск и населенным пунктам один ракетный и 49 авиационных ударов, применив четыре ракеты и 78 управляемых авиабомб. Зафиксировано 1420 ударов дронами-камикадзе, враг совершил 3352 артиллерийских обстрелов.".

Детали: По данным Генштаба, больше всего российские оккупанты атаковали позиции Сил обороны Украины на Покровском направлении. Агрессор совершил 33 штурмовых и наступательных действий в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Заповедное, Сухецкое, Новоэкономическое, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Новоукраинка и в направлениях Родинского, Мирнограда, Покровска, Новопавловки.

По предварительным подсчетам, на этом направлении украинские воины обезвредили 114 оккупантов, из них 84 - безвозвратно. Уничтожена артиллерийская система, две единицы автомобильной техники, четыре мотоцикла, 33 беспилотных летательных аппарата. Кроме того, повреждены четыре артиллерийские системы, один мотоцикл и три укрытия для личного состава противника.

Враг десять раз пытался вклиниться в оборону украинских защитников на Торецком направлении в районах Щербиновки, Торецка, Дилиевки и в направлении населенных пунктов Клебан Бык, Катериновка, Русин Яр, Полтавка.

На Лиманском направлении враг совершил 25 атак, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Карповка, Колодязи, Заречное, Ямполь и в сторону Дружелюбовки, Шандриголово, Дроновки, Серебрянки, Григорьевки. 11 боестолкновений продолжаются.

На Новопавловском направлении ВСУ остановили 11 атак противника в районах населенных пунктов Воскресенка, Запорожское и в сторону Филиала, Александрограда, еще шесть боестолкновений продолжаются.

На Ореховском направлении произошло шесть боевых столкновений - противник пытался продвинуться вблизи населенного пункта Степное и в направлении Малой Токмачки, Новоданиловки, Степногорска.

На Купянском направлении враг четыре раза пытался вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций в сторону Купянска.

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отбили четыре атаки в районах Глубокого, Волчанска и в сторону Фиголевки, Кутьковки. Одно боестолкновение продолжается.

На Северском направлении ВСУ остановили три атаки вблизи Григорьевки и Переездного, еще один бой продолжается.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили две штурмовые действий оккупантов, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили две вражеские попытки продвинуться вперед в направлении Ступочек и Предтечино.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили одну атаку захватчиков.

На Гуляйпольском направлении наступательных действий оккупантов не зафиксировано.

