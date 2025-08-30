Польща підняла авіацію через ракетні удари Росії по Україні
Польща активізувала сили протиповітряної оборони та розпочала патрулювання свого повітряного простору силами власної та союзницької авіації на тлі масованої ракетної атаки Росії на Україну.
Джерело: Оперативне командування Збройних Сил Польщі в соцмережі Х
Дослівно: "У зв'язку з черговою атакою Російської Федерації, яка здійснює удари по об'єктах розташованих на території України, розпочалася операція польської та союзницької авіації в польському повітряному просторі".
Деталі: Відомство повідомило, що відповідно до чинних процедур, Оперативне командування Збройних сил активізувало всі доступні сили та засоби для реагування на ситуацію. Зокрема, у небо було піднято чергові пари винищувачів, а також приведено в стан найвищої бойової готовності системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки.
"Оперативне командування здійснює моніторинг поточної ситуації, а підпорядковані сили і засоби залишаються у повній готовності до негайного реагування", – йдеться в офіційній заяві Міноборони Польщі.