Польша подняла авиацию из-за ракетных ударов России по западу Украины

Польша активизировала силы противовоздушной обороны и начала патрулирование своего воздушного пространства силами собственной и союзнической авиации на фоне массированной ракетной атаки России на Украину.

Источник: Оперативное командование Вооруженных Сил Польши в соцсети Х

Дословно: "В связи с очередной атакой Российской Федерации, которая осуществляет удары по объектам расположенных на территории Украины, началась операция польской и союзной авиации в польском воздушном пространстве".

Детали: Ведомство сообщило, что в соответствии с действующими процедурами, Оперативное командование Вооруженных сил активизировало все доступные силы и средства для реагирования на ситуацию. В частности, в небо были подняты очередные пары истребителей, а также приведены в состояние высокой боевой готовности системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки.

"Оперативное командование осуществляет мониторинг текущей ситуации, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию", – говорится в официальном заявлении Минобороны Польши.