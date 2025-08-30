Усі розділи
Польща вислала 15 українців, які "становили загрозу громадській безпеці"

Уляна Кричковська, Роман ПетренкоСубота, 30 серпня 2025, 10:40
Польща вислала 15 українців, які становили загрозу громадській безпеці
Польща видворила 15 громадян України, які "становили загрозу громадській безпеці та порядку в Польщі".

Джерело: RMF24, "Європейська правда"

Деталі: Прикордонники Польщі стверджують, що 15 українців, яких вислали з країни, були неодноразово засуджені за крадіжки, грабежі та водіння в нетверезому стані. За їхніми словами, вони "становили загрозу громадській безпеці та порядку в Польщі".

В одному випадку українець був у списку осіб, перебування яких у Польщі вважається небажаним.

Люди, на яких поширювалася ця процедура, були неодноразово засуджені за злочини та правопорушення. Серед них були зберігання наркотичних та психотропних речовин, крадіжки, грабежі, підробка документів, водіння в стані алкогольного сп'яніння, а також організація незаконного перетину польського кордону.

Окрім того, що їх вислали з країни, їм також заборонили в'їжджати до Польщі протягом 5-10 років.

"Польща є дружньою країною, відкритою для іноземців. Однак не буде і не буде терпимості до порушень ними закону, незалежно від країни їхнього походження. Міністерство внутрішніх справ та адміністрації буде рішуче реагувати на випадки порушення нашого правопорядку", – заявила речниця міністерства Кароліна Галецька.

На початку серпня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що після заворушень на концерті білоруського репера Макса Коржа на Національному стадіоні у Варшаві 57 українців повинні будуть покинути країну.

Читайте також: Прапор УПА та депортації в Україну: як російськомовний концерт збурив Польщу проти українців

