Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Польша выслала 15 украинцев, которые "представляли угрозу общественной безопасности"

Уляна Кричковская, Роман ПетренкоСуббота, 30 августа 2025, 10:40
Польша выслала 15 украинцев, которые представляли угрозу общественной безопасности
скриншот

Польша выдворила 15 граждан Украины, которые "представляли угрозу общественной безопасности и порядку в Польше".

Источник: RMF24, "Европейская правда"

Детали: Пограничники Польши утверждают, что 15 украинцев, которых выслали из страны, были неоднократно осуждены за кражи, грабежи и вождение в нетрезвом состоянии. По их словам, они "представляли угрозу общественной безопасности и порядку в Польше".

Реклама:

В одном случае украинец был в списке лиц, пребывание которых в Польше считается нежелательным.

Люди, на которых распространялась эта процедура, были неоднократно осуждены за преступления и правонарушения. Среди них были хранение наркотических и психотропных веществ, кражи, грабежи, подделка документов, вождение в состоянии алкогольного опьянения, а также организация незаконного пересечения польской границы.

Кроме того, что их выслали из страны, им также запретили въезжать в Польшу в течение 5-10 лет.

РЕКЛАМА:

"Польша является дружественной страной, открытой для иностранцев. Однако не будет и не будет терпимости к нарушениям ими закона, независимо от страны их происхождения. Министерство внутренних дел и администрации будет решительно реагировать на случаи нарушения нашего правопорядка", – заявила пресс-секретарь министерства Каролина Галецкая.

В начале августа премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что после беспорядков на концерте белорусского рэпера Макса Коржа на Национальном стадионе в Варшаве 57 украинцев должны будут покинуть страну.

Читайте также: Флаг УПА и депортации в Украину: как русскоязычный концерт взбудоражил Польшу против украинцев

Польшаукраинцыдепортация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Во Львове убили Парубия
фотоЗеленский: Время, отведенное на подготовку встречи лидеров, Москва использовала для ударов
Каллас: Замороженные активы нельзя возвращать РФ без репараций
фото, видеоУкраина нанесла удар по НПЗ в Краснодарском крае и Самарской области – Генштаб
Мерц: Россия ежедневно атакует инфраструктуру Германии и дестабилизирует страну
дополнено, видеоРоссияне нанесли массированный удар по Запорожью: один человек погиб, 22 ранены
Все новости...
Польша
Польша подняла авиацию из-за ракетных ударов России по западу Украины
Польша рассказала, какой вклад готова внести в гарантии безопасности Украины
Глава МИД Польши подвинул Навроцкого с верхушки рейтинга доверия поляков
Последние новости
14:04
Литва усиливает охрану границы с РФ и Беларусью барьерами на дорогах
13:55
ОГП показал фото убитого Парубия, объявлена спецоперация "Сирена"
13:51
Неконтактное перуанское племя заметили в соседней деревне: контакты с чужаками угрожают их жизни
13:46
футбол18-летний украинец Попов забил гол во втором матче подряд в итальянской Серии В
13:34
Германия стала крупнейшим покупателем украинских замороженных овощей
13:23
Буданов: С 12 сентября Россия готовит "безумную волну" дезинформации
13:19
За замечание – удары ножом в живот: в Киеве за нападение на женщину осудили 52-летнего мужчину
13:12
Во Франции водитель после ссоры наехал на людей: есть погибший и раненые
12:46
В первой половине 2025 года развелось более 50 тысяч пар украинцев: большинство – через суды
12:43
Эстония настаивает на конфискации замороженных активов России и передаче средств Украине
Все новости...
Реклама:
Реклама: