Апеляційний суд США визнав тарифи Трампа незаконними

Федеральний апеляційний суд у п'ятницю, 29 серпня, постановив, що більшість мит президента США Дональда Трампа є незаконними.

Джерело: CNBC, передає "Європейська правда"

Деталі: Апеляційний суд США для федерального округу ухвалив рішення, що закон, на який посилався Трамп, коли запроваджував свої найширші мита, зокрема "взаємні", насправді не надає йому повноважень на введення цих зборів.

Дослівно із заяви суду: "Основні повноваження Конгресу щодо запровадження податків, таких як мита, за Конституцією належать виключно законодавчій гілці влади. Мита є основними повноваженнями Конгресу".

Деталі: Апеляційний суд призупинив дію свого рішення до 14 жовтня, щоб дати адміністрації Трампа час звернутися до Верховного суду з проханням скасувати це рішення.

Трамп відреагував на це рішення та заявив, що "всі тарифи залишаються в силі".

Пряма мова Трампа: "Апеляційний суд, який відзначається високою партійною прихильністю, помилково заявив, що наші тарифи повинні бути скасовані, але вони знають, що Сполучені Штати Америки в кінцевому підсумку переможуть. Якщо ці тарифи коли-небудь зникнуть, це буде справжньою катастрофою для країни".

Деталі: Трамп стверджує, що якщо це рішення буде залишено в силі, воно "буквально знищить Сполучені Штати Америки".

Що цьому передувало?