Апелляционный суд США признал тарифы Трампа незаконными

Уляна Кричковская, Ольга КацимонСуббота, 30 августа 2025, 12:12
Getty Images

Федеральный апелляционный суд в пятницу, 29 августа, постановил, что большинство пошлин президента США Дональда Трампа являются незаконными.

Источник: CNBC, передает "Европейская правда"

Детали: Апелляционный суд США для федерального округа принял решение, что закон, на который ссылался Трамп, когда вводил свои самые широкие пошлины, в частности "взаимные", на самом деле не дает ему полномочий на введение этих сборов.

Дословно из заявления суда: "Основные полномочия Конгресса по введению налогов, таких как пошлины, по Конституции принадлежат исключительно законодательной ветви власти. Пошлины являются основными полномочиями Конгресса".

Детали: Апелляционный суд приостановил действие своего решения до 14 октября, чтобы дать администрации Трампа время обратиться в Верховный суд с просьбой отменить это решение.

Трамп отреагировал на это решение и заявил, что "все тарифы остаются в силе".

Прямая речь Трампа: "Апелляционный суд, который отличается высокой партийной приверженностью, ошибочно заявил, что наши тарифы должны быть отменены, но они знают, что Соединенные Штаты Америки в конечном итоге победят. Если эти тарифы когда-нибудь исчезнут, это будет настоящей катастрофой для страны".

Детали: Трамп утверждает, что если это решение будет оставлено в силе, оно "буквально уничтожит Соединенные Штаты Америки".

Что этому предшевствовало:

  • 8 июля было заключено рамочное торговое соглашение между президентом США Дональдом Трампом и главой Еврокомиссии.
  • Соглашение вводит болезненные 15% пошлины на все товары из ЕС в США – от автомобилей до вин. Трамп похвалил договоренность как "крупнейшее соглашение, которое когда-либо заключалось".
  • В то же время немецкая экономика сократилась на 0,3% на фоне замедления экспорта из-за тарифов США.
  • 21 августа стало известно, что Европейскому Союзу удалось зафиксировать нулевые тарифы со стороны Соединенных Штатов на ряд товаров, таких как самолеты и их части и фармацевтические дженерики.

СШАтарифыТрамп
