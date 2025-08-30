Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ОГП показав фото вбитого Парубія, оголошено спецоперацію "Сирена"

Роман ПетренкоСубота, 30 серпня 2025, 13:55
ОГП показав фото вбитого Парубія, оголошено спецоперацію Сирена
ОГП

Офіс генпрокурора оприлюднив фото вбитого 30 серпня у Львові нардепа Андрія Парубія.

Джерело: ОГП

Деталі: За попередніми даними, 30 серпня у Львові невідомий чоловік здійснив декілька пострілів у політика, внаслідок яких Парубій загинув на місці.

Реклама:

Нападник втік, у місті введено спеціальну операцію "Сирена".

На місці події працює керівництво обласної прокуратури та Нацполіції, залучено експертів-криміналістів.

Встановлення особи нападника та обставин злочину триває.

РЕКЛАМА:

ПарубійвбивствоЛьвів
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
У Львові вбили Парубія
фотоЗеленський: Час, відведений на підготовку зустрічі лідерів, Москва використала для ударів
Каллас: Заморожені активи не можна повертати РФ без репарацій
фото, відеоУкраїна уразила НПЗ у Краснодарському краї та Самарській області – Генштаб
Мерц: Росія щодня атакує інфраструктуру Німеччини та дестабілізує країну
доповнено, відеоРосіяни завдали масованого удару по Запоріжжю: одна людина загинула, 22 поранені
Усі новини...
Парубій
У Львові вбили Парубія
Парубій захворів на коронавірус
Парубій привів підтримку Чорновол під ДБР попри карантин
Останні новини
14:04
Литва посилює охорону кордону з РФ та Білоруссю бар’єрами на дорогах
13:55
ОГП показав фото вбитого Парубія, оголошено спецоперацію "Сирена"
13:51
Неконтактне перуанське плем'я помітили у сусідньому селі: контакти з чужинцями загрожують їхнім життям
13:46
футбол18-річний українець забив гол у другому матчі поспіль в італійській Серії В
13:34
Німеччина стала найбільшим покупцем українських заморожених овочів
13:23
Буданов: З 12 вересня Росія готує "шалену хвилю" дезінформації
13:19
За зауваження – удари ножем у живіт: у Києві за напад на жінку засудили 52-річного чоловіка
13:12
У Франції водій після сварки наїхав на людей: є загиблий та поранені
12:46
У першій половині 2025 року розлучилося понад 50 тисяч пар українців: більшість – через суди
12:43
Естонія наполягає на конфіскації заморожених активів РФ та передачі коштів Україні
Усі новини...
Реклама:
Реклама: