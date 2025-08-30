ОГП показав фото вбитого Парубія, оголошено спецоперацію "Сирена"

Офіс генпрокурора оприлюднив фото вбитого 30 серпня у Львові нардепа Андрія Парубія.

Джерело: ОГП

Деталі: За попередніми даними, 30 серпня у Львові невідомий чоловік здійснив декілька пострілів у політика, внаслідок яких Парубій загинув на місці.

Реклама:

Нападник втік, у місті введено спеціальну операцію "Сирена".

На місці події працює керівництво обласної прокуратури та Нацполіції, залучено експертів-криміналістів.

Встановлення особи нападника та обставин злочину триває.