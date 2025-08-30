ОГП показал фото убитого Парубия, объявлена спецоперация "Сирена"

Офис генпрокурора обнародовал фото убитого 30 августа во Львове нардепа Андрея Парубия.

Источник: ОГП

Детали: По предварительным данным, 30 августа во Львове неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в политика, в результате которых Парубий скончался на месте.

Нападавший скрылся, в городе введена специальная операция "Сирена".

На месте происшествия работает руководство областной прокуратуры и Нацполиции, привлечены эксперты-криминалисты.

Установление личности нападавшего и обстоятельств преступления продолжается.