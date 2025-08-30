Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ОГП показал фото убитого Парубия, объявлена спецоперация "Сирена"

Роман ПетренкоСуббота, 30 августа 2025, 13:55
ОГП показал фото убитого Парубия, объявлена спецоперация Сирена
ОГП

Офис генпрокурора обнародовал фото убитого 30 августа во Львове нардепа Андрея Парубия.

Источник: ОГП

Детали: По предварительным данным, 30 августа во Львове неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в политика, в результате которых Парубий скончался на месте.

Реклама:

Нападавший скрылся, в городе введена специальная операция "Сирена".

На месте происшествия работает руководство областной прокуратуры и Нацполиции, привлечены эксперты-криминалисты.

Установление личности нападавшего и обстоятельств преступления продолжается.

ПарубийубийствоЛьвов
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Во Львове убили Парубия
фотоЗеленский: Время, отведенное на подготовку встречи лидеров, Москва использовала для ударов
Каллас: Замороженные активы нельзя возвращать РФ без репараций
фото, видеоУкраина нанесла удар по НПЗ в Краснодарском крае и Самарской области – Генштаб
Мерц: Россия ежедневно атакует инфраструктуру Германии и дестабилизирует страну
дополнено, видеоРоссияне нанесли массированный удар по Запорожью: один человек погиб, 22 ранены
Все новости...
Парубий
Во Львове убили Парубия
Парубий заболел коронавирусом
Парубий привел поддержку Черновол под ГБР несмотря на карантин
Последние новости
14:04
Литва усиливает охрану границы с РФ и Беларусью барьерами на дорогах
13:55
ОГП показал фото убитого Парубия, объявлена спецоперация "Сирена"
13:51
Неконтактное перуанское племя заметили в соседней деревне: контакты с чужаками угрожают их жизни
13:46
футбол18-летний украинец Попов забил гол во втором матче подряд в итальянской Серии В
13:34
Германия стала крупнейшим покупателем украинских замороженных овощей
13:23
Буданов: С 12 сентября Россия готовит "безумную волну" дезинформации
13:19
За замечание – удары ножом в живот: в Киеве за нападение на женщину осудили 52-летнего мужчину
13:12
Во Франции водитель после ссоры наехал на людей: есть погибший и раненые
12:46
В первой половине 2025 года развелось более 50 тысяч пар украинцев: большинство – через суды
12:43
Эстония настаивает на конфискации замороженных активов России и передаче средств Украине
Все новости...
Реклама:
Реклама: