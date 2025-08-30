У Швеції розчаровані, що ЄС не може домовитись про передачу заморожених активів РФ Україні
Європейський Союз наразі не спроможний ухвалити рішення про передачу заморожених активів Росії на користь України.
Джерело: заява міністерки закордонних справ Швеції Марії Мальмер Стенергард на полях неформального засідання голів МЗС ЄС у Копенгагені 30 серпня, передає "Європейська правда"
Деталі: Швеція розчарована неспроможністю держав ЄС вирішити питання конфіскації заморожених росактивів.
Пряма мова: "Я дуже розчарована тим, що ЄС не здатний ухвалювати рішення щодо заморожених активів (Росії – ред.), щоб гарантувати, що Україна зможе їх використовувати".
Деталі: Вона підкреслила, що "цілком очевидно, що Росія не хоче зупиняти війну, і тому маємо посилити тиск на Росію".
Пряма мова: "Тож нам потрібно ухвалити 19-й пакет санкцій, а також просуватися вперед у процесі вступу України до ЄС".
Що цьому передувало:
- Раніше висока представниця ЄС з питань закордонних справ та безпеки Кая Каллас заявила, що заморожені активи РФ після встановлення перемир’я чи підписання мирної угоди не можна повертати РФ до виплати нею репарацій Україні.