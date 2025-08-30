Усі розділи
У Швеції розчаровані, що ЄС не може домовитись про передачу заморожених активів РФ Україні

Тетяна Висоцька, Ольга КацімонСубота, 30 серпня 2025, 15:20
GettyImages

Європейський Союз наразі не спроможний ухвалити рішення про передачу заморожених активів Росії на користь України.

Джерело: заява міністерки закордонних справ Швеції Марії Мальмер Стенергард на полях неформального засідання голів МЗС ЄС у Копенгагені 30 серпня, передає "Європейська правда"

Деталі: Швеція розчарована неспроможністю держав ЄС вирішити питання конфіскації заморожених росактивів.

Пряма мова: "Я дуже розчарована тим, що ЄС не здатний ухвалювати рішення щодо заморожених активів (Росії – ред.), щоб гарантувати, що Україна зможе їх використовувати".

Деталі:  Вона підкреслила, що "цілком очевидно, що Росія не хоче зупиняти війну, і тому маємо посилити тиск на Росію". 

Пряма мова: "Тож нам потрібно ухвалити 19-й пакет санкцій, а також просуватися вперед у процесі вступу України до ЄС".

Що цьому передувало:

  • Раніше висока представниця ЄС з питань закордонних справ та безпеки Кая Каллас заявила, що заморожені активи РФ після встановлення перемир’я чи підписання мирної угоди не можна повертати РФ до виплати нею репарацій Україні.

Швеціяросійсько-українська війнасанкції
