У Швеції розчаровані, що ЄС не може домовитись про передачу заморожених активів РФ Україні

Європейський Союз наразі не спроможний ухвалити рішення про передачу заморожених активів Росії на користь України.

Джерело: заява міністерки закордонних справ Швеції Марії Мальмер Стенергард на полях неформального засідання голів МЗС ЄС у Копенгагені 30 серпня, передає "Європейська правда"

Деталі: Швеція розчарована неспроможністю держав ЄС вирішити питання конфіскації заморожених росактивів.

Пряма мова: "Я дуже розчарована тим, що ЄС не здатний ухвалювати рішення щодо заморожених активів (Росії – ред.), щоб гарантувати, що Україна зможе їх використовувати".

Деталі: Вона підкреслила, що "цілком очевидно, що Росія не хоче зупиняти війну, і тому маємо посилити тиск на Росію".

Пряма мова: "Тож нам потрібно ухвалити 19-й пакет санкцій, а також просуватися вперед у процесі вступу України до ЄС".

