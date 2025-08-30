В Швеции разочарованы, что ЕС не может договориться о передаче замороженных активов РФ Украине

Европейский Союз в настоящее время не способен принять решение о передаче замороженных активов России в пользу Украины.

Источник: заявление министра иностранных дел Швеции Марии Мальмер Стенергард на полях неформального заседания глав МИД ЕС в Копенгагене 30 августа, передаёт "Европейская правда"

Детали: Швеция разочарована неспособностью стран ЕС решить вопрос конфискации замороженных российских активов.

Прямая речь: "Я очень разочарована тем, что ЕС не способен принимать решения по замороженным активам (России – ред.), чтобы гарантировать, что Украина сможет их использовать".

Детали: Она подчеркнула, что "совершенно очевидно, что Россия не хочет останавливать войну, и поэтому мы должны усилить давление на Россию".

Прямая речь: "Так что нам нужно принять 19-й пакет санкций, а также продвигаться вперёд в процессе вступления Украины в ЕС".

