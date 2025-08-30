Мер Рені потрапив у ДТП, його мати загинула, а маленький син у лікарні – ЗМІ

За даними ЗМІ, мер Рені Одеської області Ігор Плехов потрапив у ДТП на Одещині, його мати загинула, а сам мер і його 5-річний син постраждали.

Джерело: поліція Одещини, "Думська"

Деталі: Як повідомили в поліції, ДТП сталася вдень 30 серпня на автодорозі між населеними пунктами Введенка та Світлодолинське.

Як зазначив начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП в Одеській області Дмитро Слюта, попередньо встановлено, що 53-річний водій позашляховика "Lexus" допустив виїзд із проїжджої частини в кювет з подальшим перекиданням автомобіля.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула 72-річна жінка, яка перебувала на пасажирському місці. Водія та 5-річного хлопчика, який також знаходився в автівці, каретою швидкої допомоги доставлено до місцевої лікарні з численними травмами. Чоловіка буде перевірено на стан спʼяніння.

За даними джерела "Думської", в аварію потрапив мер Рені Ігор Плехов. Загинула його мати, а маленький син отримав перелом ключиці. Сам водій теж серйозно травмований.