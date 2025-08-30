Все разделы
Мэр Рени попал в ДТП, его мать погибла, а маленький сын в больнице – СМИ

Катерина ТищенкоСуббота, 30 августа 2025, 19:14
Мэр Рени попал в ДТП, его мать погибла, а маленький сын в больнице – СМИ
ДТП в Одесской области, фото полиции

По данным СМИ, мэр Рени Одесской области Игорь Плехов попал в ДТП в Одесской области, его мать погибла, а сам мэр и его 5-летний сын пострадали.

Источник: полиция Одесской области, "Думская"

Детали: Как сообщили в полиции, ДТП произошло днем 30 августа на автодороге между населенными пунктами Введенка и Светлодолинское.

Как отметил начальник отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Одесской области Дмитрий Слюта, предварительно установлено, что 53-летний водитель внедорожника "Lexus" допустил выезд с проезжей части в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибла 72-летняя женщина, которая находилась на пассажирском месте. Водитель и 5-летний мальчик, который также находился в автомобиле, каретой скорой помощи доставлены в местную больницу с многочисленными травмами. Мужчина будет проверен на состояние опьянения.

По данным источника "Думской", в аварию попал мэр Рени Игорь Плехов. Погибла его мать, а маленький сын получил перелом ключицы. Сам водитель тоже серьезно травмирован.

