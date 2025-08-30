Усі розділи
Axios: Трамп думає призупинити миротворчі зусилля щодо України

Марія Ємець, Катерина ТищенкоСубота, 30 серпня 2025, 19:33
Дональд Трамп, фото Getty Images

За даними Axios, президент США Дональд Трамп задумується про те, щоб поки облишити зусилля для припинення війни в Україні, а в його оточенні вбачають провину Європи в тому, що Україна не готова до більших поступок задля мирної угоди.  

ДжерелоAxios із посиланням на джерела, пише "Європейська правда"

Деталі: Високопосадовець Білого дому в анонімному коментарі журналістам сказав, що американський президент серйозно задумується про те, щоб поставити на паузу свої дипломатичні зусилля довкола російсько-української війни – "доки одна чи обидві сторони не почнуть демонструвати більшу гнучкість".

"Ми просто посидимо і поспостерігаємо. Треба дати їм ще повоювати і подивитися, що з того вийде", – прокоментував він. 

Загалом у матеріалі йдеться про те, що в Білому домі роздратовані відсутністю прогресу після зустрічі Трампа з правителем РФ на Алясці, та вбачають провину Європи у тому, що Україна не готова до більших поступок задля припинення війни. 

Через два тижні після саміту Трампа з правителем РФ на Алясці відчутних зрушень у миротворчих зусиллях довкола України не відбулося, і помічники Трампа вважають, що винен у цьому не американський президент чи Москва.  

За інформацією Axios, високопосадовці Білого дому вважають, що деякі європейські лідери лише на словах підтримують миротворчі зусилля Трампа, а насправді намагаються "підірвати прогрес", що відбувся після зустрічі на Алясці. 

В оточенні Трампа вважають, що саме європейські лідери підштовхують Україну до непоступливості у територіальних питаннях і закликають Зеленського чекати часу для "кращої угоди", а без їхньої ролі позиція Києва була б іншою.

"Європейці не можуть затягувати цю війну і підтримувати безпідставні очікування, одночасно очікуючи, що платитиме Америка", – заявив в анонімному коментарі високопосадовець Білого дому. 

Він додав, що "якщо Європа хоче ескалації у цій війні, то це їхня справа". 

Один зі співрозмовників заявив, що "деякі європейці продовжують жити у казці та ігнорують той факт, що для танго потрібні двоє". 

Співрозмовники з Білого дому вважають більш-менш конструктивною позицію Британії та Франції, але нарікають, що інші великі країни Європи "хочуть, щоб США несли повний тягар війни", а самі не готові на активну участь. 

Один з європейських посадовців, дотичний до перемовин довкола російсько-української війни, з подивом відреагував на звістки про звинувачення Вашингтона, що європейські столиці буцімто ведуть з Трампом подвійну гру, та заявив, що насправді це не так. 

