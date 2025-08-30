Все разделы
Axios: Трамп думает приостановить миротворческие усилия в отношении Украины

Мария Емец, Катерина ТищенкоСуббота, 30 августа 2025, 19:33
Axios: Трамп думает приостановить миротворческие усилия в отношении Украины
Дональд Трамп, фото Getty Images

По данным Axios, президент США Дональд Трамп задумывается о том, чтобы пока отказаться от усилий по прекращению войны в Украине, а в его окружении видят вину Европы в том, что Украина не готова к большим уступкам ради мирного соглашения.

Источник: Axios со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда"

Детали: Высокопоставленный чиновник Белого дома в анонимном комментарии журналистам сказал, что американский президент серьезно задумывается о том, чтобы приостановить свои дипломатические усилия вокруг российско-украинской войны – "пока одна или обе стороны не начнут демонстрировать большую гибкость".

"Мы просто посидим и понаблюдаем. Надо дать им еще повоевать и посмотреть, что из этого выйдет", – прокомментировал он.

В целом в материале говорится о том, что в Белом доме раздражены отсутствием прогресса после встречи Трампа с правителем РФ на Аляске, и видят вину Европы в том, что Украина не готова к большим уступкам ради прекращения войны.

Через две недели после саммита Трампа с правителем РФ на Аляске ощутимых сдвигов в миротворческих усилиях вокруг Украины не произошло, и помощники Трампа считают, что виноват в этом не американский президент или Москва.

По информации Axios, высокопоставленные чиновники Белого дома считают, что некоторые европейские лидеры только на словах поддерживают миротворческие усилия Трампа, а на самом деле пытаются "подрывать прогресс", который произошел после встречи на Аляске.

В окружении Трампа считают, что именно европейские лидеры подталкивают Украину к неуступчивости в территориальных вопросах и призывают Зеленского ждать времени для "лучшего соглашения", а без их роли позиция Киева была бы другой.

"Европейцы не могут затягивать эту войну и поддерживать необоснованные ожидания, одновременно ожидая, что будет платить Америка", – заявил в анонимном комментарии высокопоставленный чиновник Белого дома.

Он добавил, что "если Европа хочет эскалации в этой войне, то это их дело".

Один из собеседников заявил, что "некоторые европейцы продолжают жить в сказке и игнорируют тот факт, что для танго нужны двое".

Собеседники из Белого дома считают более или менее конструктивной позицию Великобритании и Франции, но сетуют, что другие крупные страны Европы "хотят, чтобы США несли полную тяжесть войны", а сами не готовы к активному участию.

Один из европейских чиновников, имеющий отношение к переговорам вокруг российско-украинской войны, с удивлением отреагировал на известия об обвинениях Вашингтона, что европейские столицы якобы ведут с Трампом двойную игру, и заявил, что на самом деле это не так.

ТрамппереговорывойнаЕвропа
