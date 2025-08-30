Росіяни вбили чоловіка у Херсоні, ще 4 мешканців поранені

У центрі Херсона внаслідок ворожого обстрілу загинув 74-річний чоловік, ще 4 містян поранено, одна з них у важкому стані.

Джерело: начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, Херсонська ОВА в Telegram

Пряма мова Шанька: "Сьогодні у середмісті російські терористи позбавили життя 74-річного херсонця.

Чоловік отримав травми, несумісні з життям, внаслідок ворожого обстрілу близько 15.00".

Деталі: Прокудін уточнив, що 74-річний чоловік у момент атаки перебував на вулиці в Центральному районі Херсона.

Разом з тим, ОВА повідомляє про постраждалих у суботу ввечері внаслідок ворожих атак.

Близько 17:00 російські окупаційні війська атакували з безпілотника Херсон. Внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждав 62-річний чоловік. Він дістав мінно-вибухову травму, а також уламкові поранення попереку та ноги. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості.

У Дніпровському районі під удар російського БпЛА потрапив житель Херсона. У 61–річного чоловіка — вибухова травма, уламкові поранення тулуба та стегна.

Згодом внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждала 59-річна мешканка Херсона. Вона дістала вибухову травму, уламкові поранення шиї, тулуба та ніг. Потерпіла – у важкому стані.

Близько 18:40 армія РФ скинула вибухівку з БпЛА на чоловіка у Корабельному районі. Внаслідок ворожого удару 45-річний херсонець дістав мінно-вибухову травму.