Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни вбили чоловіка у Херсоні, ще 4 мешканців поранені

Катерина ТищенкоСубота, 30 серпня 2025, 22:01
Росіяни вбили чоловіка у Херсоні, ще 4 мешканців поранені
ілюстративне фото Getty Images

У центрі Херсона внаслідок ворожого обстрілу загинув 74-річний чоловік, ще 4 містян поранено, одна з них у важкому стані.

Джерело: начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, Херсонська ОВА в Telegram

Пряма мова Шанька: "Сьогодні у середмісті російські терористи позбавили життя 74-річного херсонця.

Реклама:

Чоловік отримав травми, несумісні з життям, внаслідок ворожого обстрілу близько 15.00".

Деталі: Прокудін уточнив, що 74-річний чоловік у момент атаки перебував на вулиці в Центральному районі Херсона.

Разом з тим, ОВА повідомляє про постраждалих у суботу ввечері внаслідок ворожих атак.

РЕКЛАМА:

Близько 17:00 російські окупаційні війська атакували з безпілотника Херсон. Внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждав 62-річний чоловік. Він дістав мінно-вибухову травму, а також уламкові поранення попереку та ноги. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості.

У Дніпровському районі під удар російського БпЛА потрапив житель Херсона. У 61–річного чоловіка — вибухова травма, уламкові поранення тулуба та стегна.

Згодом внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждала 59-річна мешканка Херсона. Вона дістала вибухову травму, уламкові поранення шиї, тулуба та ніг. Потерпіла – у важкому стані.

Близько 18:40 армія РФ скинула вибухівку з БпЛА на чоловіка у Корабельному районі. Внаслідок ворожого удару 45-річний херсонець дістав мінно-вибухову травму.

Херсонбезпілотникивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
У ДПСУ пояснили, чому не випустили за кордон частину чоловіків 18–22 років
Поліція й прокуратура розповіли про розслідування вбивства Парубія
The Telegraph: Трамп пропонував залучити ПВК зі США в рамках гарантій для України
ОГП показав фото вбитого Парубія, оголошено спецоперацію "Сирена"
фотоЗеленський: Час, відведений на підготовку зустрічі лідерів, Москва використала для ударів
Каллас: Заморожені активи не можна повертати РФ без репарацій
Усі новини...
Херсон
Росіяни з БпЛА атакували цивільних на Херсонщині: загинув чоловік, поранена вагітна жінка
Росіяни обстріляли Херсон: 3 поранених
Звільнений з полону колишній мер Херсона розповів, як росіяни хотіли зробити його "губернатором"
Останні новини
01:16
Після атаки РФ у Запоріжжі відновили електропостачання більшості споживачів – ОВА
00:42
В УДО пояснили, чому Парубій був без держохорони
00:10
Росіяни атакували дроном село на Херсонщині, поранили чоловіка
23:54
футбол"Кривбас" з дублем Твердохліба виграв третій матч поспіль в УПЛ
23:41
Біля Добропілля ЗСУ відсікли "клешні" росіян, групи окупантів відрізані – ОСУВ "Дніпро"
23:31
Що відбувається на новому книжковому фестивалі Сергія Жадана у Харкові: репортаж
22:57
Сокіабле, мамині світлиці та сила покаяння: складіть тест із мемознавства
22:39
Через атаку ворожого дрона постраждав староста села на Сумщині
22:29
ЄС закликає США пустити представників Палестинської адміністрації на сесію ООН
22:20
На фронті вже 136 боїв, найбільше на Покровському і Лиманському напрямках – Генштаб
Усі новини...
Реклама:
Реклама: