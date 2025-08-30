Россияне убили мужчину в Херсоне, еще 4 жителя ранены

В центре Херсона в результате вражеского обстрела погиб 74-летний мужчина, еще 4 горожанина ранены, одна из них в тяжелом состоянии.

Источник: начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько, глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, Херсонская ОГА в Telegram

Прямая речь Шанько: "Сегодня в центре города российские террористы лишили жизни 74-летнего херсонца.

Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, в результате вражеского обстрела около 15.00".

Детали: Прокудин уточнил, что 74-летний мужчина в момент атаки находился на улице в Центральном районе Херсона.

Вместе с тем, ОГА сообщает о пострадавших в субботу вечером в результате вражеских атак.

Около 17:00 российские оккупационные войска атаковали с беспилотника Херсон. В результате сброса взрывчатки с дрона пострадал 62-летний мужчина. Он получил минно-взрывную травму, а также осколочные ранения поясницы и ноги. Медики оценивают его состояние как средней тяжести.

В Днепровском районе под удар российского БПЛА попал житель Херсона. У 61-летнего мужчины — взрывная травма, осколочные ранения туловища и бедра.

Впоследствии в результате сброса взрывчатки с дрона пострадала 59-летняя жительница Херсона. Она получила взрывную травму, осколочные ранения шеи, туловища и ног. Пострадавшая — в тяжелом состоянии.

Около 18:40 армия РФ сбросила взрывчатку с БПЛА на мужчину в Корабельном районе. В результате вражеского удара 45-летний херсонец получил минно-взрывную травму.