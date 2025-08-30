На фронті вже 136 боїв, найбільше на Покровському і Лиманському напрямках – Генштаб

Від початку доби на фронті відбулося 136 бойових зіткнень, зокрема на Покровському напрямку росіяни атакували 38 разів, на Лиманському – 24.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22 годину

Деталі: На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили дев’ять атак росіян. Від початку доби противник завдав трьох авіаційних ударів, загалом скинув десять керованих авіаційних бомб та здійснив 94 артилерійські обстріли, зокрема один – із реактивних систем залпового вогню.

Реклама:

На Південно-Слобожанському напрямку українські війська зупинили вісім атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка.

На Куп’янському напрямку противник здійснив вісім наступальних дій на позиції оборонців у районах населених пунктів Петропавлівка та Куп’янськ.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 24 рази атакували позиції українців поблизу населених пунктів Новий Мир, Колодязі, Діброва та в напрямку населених пунктів Шандриголове, Дронівка.

РЕКЛАМА:

На Сіверському напрямку оборонці відбили чотири ворожі атаки поблизу Серебрянки.

На Краматорському напрямку захисники успішно відбили один ворожий штурм. Загарбники без успіху намагався просуватися у районі населеного пункту Ступочки.

На Торецькому напрямку росіяни 11 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр та Полтавка. Українські воїни зупинили 10 наступальних дій ворога, ще одне боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 38 разів намагалися прорвати українську оборону в районах населених пунктів Шахове, Сухецьке, Никанорівка, Володимирівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Червоний Лиман, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Новоукраїнка, у напрямку населених пунктів Покровськ та Золотий Колодязь. Дотепер триває чотири боєзіткнення.

У суботу на цьому напрямку українські воїни знешкодили 111 окупантів, з них 66 – безповоротно. Також знищено два пункти управління безпілотними літальними апаратами, одну гармату, дві одиниці автомобільної техніки та десять ворожих безпілотних літальних апаратів.

На Новопавлівському напрямку ворог 13 разів атакував у районах населених пунктів Олександроград, Маліївка, Шевченко, Зелене Поле, у напрямку населених пунктів Новоселівка, Комишуваха. Українські оборонці зупинили всі ворожі атаки.

Чотири рази атакував агресор на Оріхівському напрямку – окупанти намагались просунутися в районі населеного пункту Кам’янське.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках противник наступальних дій не проводив, проте завдав авіаційного удару по населеному пункту Білогір’я.