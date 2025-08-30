На фронте уже 136 боев, больше всего на Покровском и Лиманском направлениях – Генштаб

С начала суток на фронте произошло 136 боевых столкновений, в частности на Покровском направлении россияне атаковали 38 раз, на Лиманском – 24.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили девять атак россиян. С начала суток противник нанес три авиационных удара, в общей сложности сбросил десять управляемых авиационных бомб и осуществил 94 артиллерийских обстрела, в частности один – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские войска остановили восемь атак противника в районах населенных пунктов Волчанск и Каменка.

На Купянском направлении противник осуществил восемь наступательных действий на позиции защитников в районах населенных пунктов Петропавловка и Купянск.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 24 раза атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Новый Мир, Колодези, Диброва и в направлении населенных пунктов Шандриголове, Дроновка.

На Северском направлении защитники отбили четыре вражеские атаки вблизи Серебрянки.

На Краматорском направлении защитники успешно отразили один вражеский штурм. Захватчики без успеха пытались продвигаться в районе населенного пункта Ступочки.

На Торецком направлении россияне 11 раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили в районах населенных пунктов Плещеевка, Русин Яр и Полтавка. Украинские воины остановили 10 наступательных действий врага, еще одно боестолкновение продолжается.

На Покровском направлении захватнические подразделения 38 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Шаховое, Сухецкое, Никаноровка, Владимировка, Новоэкономичное, Миролюбовка, Червоный Лиман, Проминь, Лесовка, Зверовое, Котлино, Удачное, Новоукраинка, в направлении населенных пунктов Покровск и Золотой Колодец. До сих пор продолжаются четыре боестолкновения.

В субботу на этом направлении украинские воины обезвредили 111 оккупантов, из них 66 – безвозвратно. Также уничтожены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами, одна пушка, две единицы автомобильной техники и десять вражеских беспилотных летательных аппаратов.

На Новопавловском направлении враг 13 раз атаковал в районах населенных пунктов Александроград, Малиевка, Шевченко, Зеленое Поле, в направлении населенных пунктов Новоселовка, Комышуваха. Украинские защитники остановили все вражеские атаки.

Четыре раза атаковал агрессор на Ореховском направлении – оккупанты пытались продвинуться в районе населенного пункта Каменское.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях противник наступательных действий не проводил, однако нанес авиационный удар по населенному пункту Белогорье.