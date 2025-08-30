На фронте уже 136 боев, больше всего на Покровском и Лиманском направлениях – Генштаб
С начала суток на фронте произошло 136 боевых столкновений, в частности на Покровском направлении россияне атаковали 38 раз, на Лиманском – 24.
Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа
Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили девять атак россиян. С начала суток противник нанес три авиационных удара, в общей сложности сбросил десять управляемых авиационных бомб и осуществил 94 артиллерийских обстрела, в частности один – из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении украинские войска остановили восемь атак противника в районах населенных пунктов Волчанск и Каменка.
На Купянском направлении противник осуществил восемь наступательных действий на позиции защитников в районах населенных пунктов Петропавловка и Купянск.
На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 24 раза атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Новый Мир, Колодези, Диброва и в направлении населенных пунктов Шандриголове, Дроновка.
На Северском направлении защитники отбили четыре вражеские атаки вблизи Серебрянки.
На Краматорском направлении защитники успешно отразили один вражеский штурм. Захватчики без успеха пытались продвигаться в районе населенного пункта Ступочки.
На Торецком направлении россияне 11 раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили в районах населенных пунктов Плещеевка, Русин Яр и Полтавка. Украинские воины остановили 10 наступательных действий врага, еще одно боестолкновение продолжается.
На Покровском направлении захватнические подразделения 38 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Шаховое, Сухецкое, Никаноровка, Владимировка, Новоэкономичное, Миролюбовка, Червоный Лиман, Проминь, Лесовка, Зверовое, Котлино, Удачное, Новоукраинка, в направлении населенных пунктов Покровск и Золотой Колодец. До сих пор продолжаются четыре боестолкновения.
В субботу на этом направлении украинские воины обезвредили 111 оккупантов, из них 66 – безвозвратно. Также уничтожены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами, одна пушка, две единицы автомобильной техники и десять вражеских беспилотных летательных аппаратов.
На Новопавловском направлении враг 13 раз атаковал в районах населенных пунктов Александроград, Малиевка, Шевченко, Зеленое Поле, в направлении населенных пунктов Новоселовка, Комышуваха. Украинские защитники остановили все вражеские атаки.
Четыре раза атаковал агрессор на Ореховском направлении – оккупанты пытались продвинуться в районе населенного пункта Каменское.
На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях противник наступательных действий не проводил, однако нанес авиационный удар по населенному пункту Белогорье.