В УДО пояснили, чому Парубій був без держохорони
Управління державної охорони України зазначили, що колишні чиновники після завершення повноважень мають право на державну охорону протягом одного року, якщо щодо них немає обвинувального вироку суду.
Джерело: УДО у Facebook
Дослівно: "Після припинення повноважень зазначені посадові особи забезпечуються державною охороною протягом ОДНОГО РОКУ, крім випадків набрання законної сили обвинувальним вироком щодо них".
Деталі: У дописі додали, що відповідно до статті 6 "Забезпечення безпеки посадових осіб" Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" № 160/98-ВР від 4 березня 1998 року, в місцях постійного і тимчасового перебування, забезпечується безпека: голови Верховної Ради України, прем’єр-міністра, голови Конституційного Суду, голови Верховного Суду, першого заступника голови Верховної Ради, першого віце-прем’єр-міністра, міністра закордонних справ, генпрокурора, міністра оборони, заступника голови Верховної Ради.
Крім того, протягом строку повноважень зазначених у цій статті посадових осіб також забезпечується безпека членів їхніх сімей, які проживають разом з ними або супроводжують їх.
Передісторія:
- У Львові 30 серпня вбили чинного нардепа та колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія.
- Як повідомили в Офісі генпрокурора, невідомий чоловік здійснив декілька пострілів у політика, внаслідок яких Парубій загинув на місці. Нападник втік, у місті введено спеціальну операцію "Сирена".
- Президент Володимир Зеленський заявив, що вбивство Парубія було ретельно підготовлене.
- Особа вбивці Андрія Парубія наразі не встановлена, на вулиці Єфремова у Львові 30 серпня він здійснив близько 8 пострілів у жертву з вогнепальної короткоствольної зброї, зв'язку з убивством Ірини Фаріон наразі не прослідковується.