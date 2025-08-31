Усі розділи
В УДО пояснили, чому Парубій був без держохорони

Ольга Глущенко Неділя, 31 серпня 2025, 00:42
В УДО пояснили, чому Парубій був без держохорони
фото: УДО

Управління державної охорони України зазначили, що колишні чиновники після завершення повноважень мають право на державну охорону протягом одного року, якщо щодо них немає обвинувального вироку суду.

Джерело: УДО у Facebook

Дослівно: "Після припинення повноважень зазначені посадові особи забезпечуються державною охороною протягом ОДНОГО РОКУ, крім випадків набрання законної сили обвинувальним вироком щодо них".

Деталі: У дописі додали, що відповідно до статті 6 "Забезпечення безпеки посадових осіб" Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" № 160/98-ВР від 4 березня 1998 року, в місцях постійного і тимчасового перебування, забезпечується безпека: голови Верховної Ради України, прем’єр-міністра, голови Конституційного Суду, голови Верховного Суду, першого заступника голови Верховної Ради, першого віце-прем’єр-міністра, міністра закордонних справ, генпрокурора, міністра оборони, заступника голови Верховної Ради.

Крім того, протягом строку повноважень зазначених у цій статті посадових осіб також забезпечується безпека членів їхніх сімей, які проживають разом з ними або супроводжують їх.

Передісторія:

  • У Львові 30 серпня вбили чинного нардепа та колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія.
  • Як повідомили в Офісі генпрокурора, невідомий чоловік здійснив декілька пострілів у політика, внаслідок яких Парубій загинув на місці. Нападник втік, у місті введено спеціальну операцію "Сирена".
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що вбивство Парубія було ретельно підготовлене.
  • Особа вбивці Андрія Парубія наразі не встановлена, на вулиці Єфремова у Львові 30 серпня він здійснив близько 8 пострілів у жертву з вогнепальної короткоствольної зброї, зв'язку з убивством Ірини Фаріон наразі не прослідковується.

