В УГО объяснили, почему Парубий был без госохраны

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 31 августа 2025, 00:42
В УГО объяснили, почему Парубий был без госохраны
фото: УГО

Управление государственной охраны Украины отметили, что бывшие чиновники после завершения полномочий имеют право на государственную охрану в течение одного года, если в их отношении нет обвинительного приговора суда.

Источник: УГО в Facebook

Дословно: "После прекращения полномочий указанные должностные лица обеспечиваются государственной охраной в течение ОДНОГО ГОДА, кроме случаев вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении них".

Детали: В сообщении добавили, что в соответствии со статьей 6 "Обеспечение безопасности должностных лиц" Закона Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" №160/98-ВР от 4 марта 1998 года, в местах постоянного и временного пребывания, обеспечивается безопасность: председателя Верховной Рады Украины, премьер-министра, председателя Конституции Совет, первый вице-премьер-министр, министр иностранных дел, генпрокурор, министр обороны, заместитель председателя Верховной Рады.

Кроме того, в течение срока полномочий указанных в настоящей статье должностных лиц также обеспечивается безопасность членов их семей, проживающих вместе с ними или сопровождающих их.

Предыстория:

  • Во Львове 30 августа убили действующего нардепа и бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия.
  • Как сообщили в Офисе генпрокурора, неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в политика, в результате которых Парубий погиб на месте. Нападавший скрылся, в городе введена специальная операция "Сирена".
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что убийство Парубия было тщательно подготовлено.
  • Личность убийцы Андрея Парубия пока не установлена, на улице Ефремова во Львове 30 августа он произвел около 8 выстрелов в жертву из огнестрельного короткоствольного оружия, связи с убийством Ирины Фарион пока не прослеживается.

УГОПарубийубийство
