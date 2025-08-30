Поліція й прокуратура розповіли про розслідування вбивства Парубія

Особа вбивці Андрія Парубія наразі не встановлена, на вулиці Єфремова у Львові 30 серпня він здійснив близько 8 пострілів у жертву з вогнепальної короткоствольної зброї, зв'язку з убивством Ірини Фаріон наразі не прослідковується.

Джерело: брифінг представників поліції, прокуратури та СБУ щодо вбивства Парубія

Пряма мова начальника поліції Львівщини Олександра Шляховського: "Сьогодні об 11 годині 37 хвилин на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Єфремова у місті Львів відбувається стрілянина. Негайно за цією адресою виїхали наряди поліції, які встановили, що невстановлена особа здійснила близько 8 пострілів з вогнепальної зброї, яка на даний час ще не встановлена".

Деталі: Шляховський зазначив, що "злочин дуже ретельно планувався, злочинець дуже ретельно готувався до його вчинення".

Вивчається багато версій убивства, в тому числі російський слід.

На запитання, чи підтверджує поліція, що вбивця виглядав як кур'єр Glovo, Шляховський сказав: "Ми встановлюємо на даний час особу, яка мала зовні схожий одяг, яка була в шоломі, яка попередньо може бути причетна до вчинення злочину".

Разом з тим, керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет повідомив, що несанкціоноване оприлюднення відео вбивства буде розслідуватися окремо.

Пряма мова Мерета: "Ми, як і ви, побачили це відео в телеграм-каналі. Вже підготовлені матеріали на внесення відомостей до ЄРДР щодо несанкціонованої викачки цієї інформації в телеграм-канал. В рамках цього провадження, яке буде розслідуватися окремо, буде надана оцінка діям тієї людини, яка, можливо, і зробила цей витік".

Деталі: Разом з тим, на запитання, чи може бути це вбивство пов'язано з убивством мовознавиці Ірини Фаріон, яке було також скоєно у Львові, керівник обласної прокуратури сказав: "У нас на сьогодні відсутні будь-які відомості, які б пов'язували ці два злочини".

