Єврокомісарка з питань розширення і глави МЗС обговорили подальшу підтримку України

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос і міністри закордонних справ обговорили подальшу підтримку України і готовність розпочати переговори про вступ України в ЄС.

Джерело: Кос у мережі Х

Пряма мова Кос: "Жорстокі напади на українських цивільних осіб нагадують нам, що Росія не прагне миру. В Естонії з міністрами закордонних справ ми обговорили подальшу підтримку України".

Деталі: Єврокомісарка зазначила, що темою обговорень стали жорсткий 19-й пакет санкцій, інструмент SAFE на 150 млрд євро для посилення оборонної підтримки України.

Також Кос наголосила на готовності розпочати переговори про вступ (України в ЄС – ред.).

Нагадаємо: Кос 26 серпня провела відеозустріч з віцепрем’єром України з питань європейської інтеграції Тарасом Качкою про вступ України до ЄС та необхідні для цього реформи.