Еврокомиссар по вопросам расширения и главы МИД обсудили дальнейшую поддержку Украины

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 31 августа 2025, 02:48
Еврокомиссар по вопросам расширения и главы МИД обсудили дальнейшую поддержку Украины
фото: Кос в соцсети Х

Еврокомиссар по расширению Марта Кос и министры иностранных дел обсудили дальнейшую поддержку Украины и готовность начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Источник: Кос в сети Х

Прямая речь Кос: "Жестокие нападения на украинских гражданских лиц напоминают нам, что Россия не стремится к миру. В Эстонии с министрами иностранных дел мы обсудили дальнейшую поддержку Украины".

Детали: Еврокомиссар отметила, что темой обсуждений стали жесткий 19-й пакет санкций, инструмент SAFE на 150 млрд евро для усиления оборонной поддержки Украины.

Также Кос отметила готовность начать переговоры о вступлении (Украины в ЕС – ред.).

Напомним: Кос 26 августа провела видеовстречу с вице-премьером Украины по вопросам европейской интеграции Тарасом Качкой о вступлении Украины в ЕС и необходимых для этого реформах.

ЕСпомощь Украине
ЕС
Каллас: Замороженные активы нельзя возвращать РФ без репараций
В ЕС договорились после начала перемирия разместить военных инструкторов в Украине
