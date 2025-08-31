Еврокомиссар по вопросам расширения и главы МИД обсудили дальнейшую поддержку Украины

Еврокомиссар по расширению Марта Кос и министры иностранных дел обсудили дальнейшую поддержку Украины и готовность начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Источник: Кос в сети Х

Прямая речь Кос: "Жестокие нападения на украинских гражданских лиц напоминают нам, что Россия не стремится к миру. В Эстонии с министрами иностранных дел мы обсудили дальнейшую поддержку Украины".

Детали: Еврокомиссар отметила, что темой обсуждений стали жесткий 19-й пакет санкций, инструмент SAFE на 150 млрд евро для усиления оборонной поддержки Украины.

Также Кос отметила готовность начать переговоры о вступлении (Украины в ЕС – ред.).

Напомним: Кос 26 августа провела видеовстречу с вице-премьером Украины по вопросам европейской интеграции Тарасом Качкой о вступлении Украины в ЕС и необходимых для этого реформах.