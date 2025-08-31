Усі розділи
Чинити максимальний тиск: глави МЗС ЄС обговорили 19 пакет санкцій проти Росії

Ольга Глущенко Неділя, 31 серпня 2025, 05:54
ілюстрація: Shutterstock

Міністри закордонних справ держав Євросоюзу обговорили можливі варіанти подальшого санкційного тиску на Росію.

Джерело: Головна дипломатка ЄС Кая Каллас під час спільної пресконференції з главою МЗС Данії Ларсом Лекке Расмуссеном після неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Копенгагені, цитує "Укрінформ"

Пряма мова Каллас: "Міністри обговорили можливі основи для наступного пакету санкцій. Варіанти включають вторинні санкції проти тих, хто підтримує війну Росії, а також заборону на імпорт та тарифи на російську продукцію".

Деталі: За словами Каллас, також мають бути активізовані зусилля проти "тіньового флоту" РФ.

Пряма мова Каллас: "Я попросила держави-члени надати пропозиції наступного тижня. Мета полягає в тому, щоб чинити максимальний тиск на Росію. Звичайно, нові дії будуть сильнішими, якщо їх підтримають наші партнери, включаючи трансатлантичних".

Деталі: Вона повідомила, що міністри також обговорили використання заморожених російських активів для оборони та відбудови України: "Це була дуже хороша та дуже змістовна дискусія. Нам це було потрібно, щоб почути всі аргументи усіх сторін, щоб по-справжньому обговорити суть питання, і ця дискусія продовжиться".

Каллас зауважила, що міністри визнали необхідність вирішення проблеми дефіциту фінансування України та притягнення Росії до відповідальності за воєнні збитки. Для досягнення цієї мети вкрай важливо дослідити всі доступні шляхи, мінімізуючи потенційні ризики.

Пряма мова Каллас: "Я хочу наголосити, що фінансові ринки не зреагували, коли ми заморозили активи. Фінансові ринки і зараз спокійні, коли ми це обговорювали. Ризики є, але я впевнена, що ми зможемо їх пом'якшити".

Деталі: Під час пресконференції вона також поінформувала, що міністрам забракло часу обговорити третій основний пункт порядку денного – розгляд можливої зміни механізму ухвалення рішень із питань зовнішньої політики. Йдеться про варіант прийняття певних рішень більшістю членів ЄС без цілковитого консенсусу, зокрема у випадках, коли одна країна не проявляє конструктивної позиції та гальмує процес ухвалення рішень на рівні Євросоюзу.

Нагадаємо:

  • Як повідомляла "Європейська правда", ЄС розглядає можливість запровадити вторинні санкції, щоб не дати третім країнам допомагати Росії ухилятись від уже запроваджених обмежень.
  • Цей інструмент – ухвалений у 2023 році, але досі не використаний – передбачає заборону експорту, постачання або передачу певних товарів до третіх країн, які, як вважається, сприяють обходу санкцій ЄС.
  • ЗМІ раніше дізнались, що 19-й пакет санкцій ЄС проти РФ не міститименових серйозних обмежень на продаж енергоносіїв, які фінансують війну Росії проти України.
  • Тим часом США запровадили вторинні тарифи проти Індії, щоб покарати її за закупівлю російської нафти.

санкції ЄС Росія російсько-українська війна
