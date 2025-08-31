Оказывать максимальное давление: главы МИД ЕС обсудили 19 пакет санкций против России

Министры иностранных дел государств Евросоюза обсудили возможные варианты дальнейшего санкционного давления на Россию.

Источник: Главная дипломатка ЕС Кая Каллас во время совместной пресс-конференции с главой МИД Дании Ларсом Лекке Расмуссеном после неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Копенгагене, цитирует "Укринформ"

Прямая речь Каллас: "Министры обсудили возможные основы для следующего пакета санкций. Варианты включают вторичные санкции против поддерживающих войну России, а также запрет на импорт и тарифы на российскую продукцию".

Детали: По словам Калласа, также должны быть активизированы усилия против "теневого флота" РФ.

Прямая речь Каллас: "Я попросила государства-члены предоставить предложения на следующей неделе. Цель состоит в том, чтобы оказывать максимальное давление на Россию. Конечно, новые действия будут сильнее, если их поддержат наши партнеры, включая трансатлантических".

Детали: Она сообщила, что министры также обсудили использование замороженных российских активов для обороны и восстановления Украины: "Это была очень хорошая и содержательная дискуссия. Нам это было нужно, чтобы услышать все аргументы всех сторон, чтобы по-настоящему обсудить суть вопроса, и эта дискуссия продолжится".

Каллас отметила, что министры признали необходимость решения проблемы дефицита финансирования Украины и привлечения России к ответственности за военные убытки. Для достижения этой цели крайне важно изучить все доступные пути, минимизируя потенциальные риски.

Прямая речь Каллас: "Я хочу подчеркнуть, что финансовые рынки не среагировали, когда мы заморозили активы. Финансовые рынки и сейчас спокойны, когда мы это обсуждали. Риски есть, но я уверена, что мы сможем их смягчить".

Детали: Во время пресс-конференции она также проинформировала, что министрам не хватило времени обсудить третий основной пункт повестки дня – рассмотрение возможного изменения механизма принятия решений по вопросам внешней политики. Речь идет о варианте принятия определенных решений большинством членов ЕС без полного консенсуса, в частности, когда одна страна не проявляет конструктивной позиции и тормозит процесс принятия решений на уровне Евросоюза.

