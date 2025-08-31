Президент Індонезії через масові протести скасував візит до Китаю

Президент Індонезії Прабово Субіанто в суботу скасував заплановану поїздку до Китаю, оскільки протести, що тривають кілька днів, поширилися далі за межі столиці Джакарти, в результаті чого були підпалені кілька будівель регіональних парламентів, загинули люди.

Джерело: Reuters із посиланням на заяву речника президента Індонезії

Деталі: Прабово мав відвідати парад в Китаї 3 вересня, присвячений 80-й річниці закінчення Другої світової війни.

Протести розпочалися цього тижня в Джакарті через низький рівень зарплат і високі надбавки до зарплат у законодавців та загострилися після того, як поліцейський автомобіль збив на смерть демонстранта-мотоцикліста.

Пряма мова речника президента Індонезії Прасетьо Хаді: "Президент хоче продовжувати безпосередньо стежити (за ситуацією в Індонезії – ред.)... і брати участь у пошуку найкращого рішення.

Тому президент перепрошує китайський уряд за те, що не може прийняти запрошення".

Деталі: Ще однією причиною щодо скасування поїздки була сесія Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй у вересні, сказав Прасетьо.

У світлі протестів додаток TikTok, що належить китайській компанії ByteDance, заявив у суботу, що призупинив свою трансляцію в Індонезії на кілька днів.

Цього тижня Джакарта викликала представників платформ соціальних мереж, включаючи Meta Platforms Inc і TikTok, і закликала їх посилити модерацію контенту нібито через дезінформацію, поширену в інтернеті. Влада стверджує, що така дезінформація спровокувала протести проти неї.

За даними місцевих ЗМІ, раніше в суботу протестувальники підпалили будівлі регіонального парламенту в трьох провінціях.

Також місцеві ЗМІ повідомили, що протестувальники пограбували офісне обладнання парламенту в Чиребоні, а поліція застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати протестувальників у Пекалонгані та Західній Нуса-Тенгара.

У п'ятницю троє людей загинули внаслідок підпалу будівлі парламенту в Макасарі, столиці провінції Південний Сулавесі, повідомило агентство з ліквідації наслідків стихійних лих Індонезії.

Індонезійське державне інформаційне агентство Antara повідомило, що жертви опинилися в пастці в палаючій будівлі, а агентство з ліквідації наслідків стихійних лих повідомило, що двоє людей отримали поранення після того, як вистрибнули з будівлі, щоб врятуватися від вогню.

Місцеве ЗМІ metrotvnews.com повідомило про ще одну смерть внаслідок пожежі в будівлі парламенту Макассара.

Протести також відбулися на острові Балі, де проти протестувальників був застосований сльозогінний газ.