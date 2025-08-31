Президент Индонезии из-за массовых протестов отменил визит в Китай

Президент Индонезии Прабово Субианто в субботу отменил запланированную поездку в Китай, поскольку продолжающиеся несколько дней протесты распространились дальше пределов столицы Джакарты, в результате чего были подожжены несколько зданий региональных парламентов, погибли люди.

Источник: Reuters со ссылкой на заявление спикера президента Индонезии

Детали: Прабова должен был посетить парад в Китае 3 сентября, посвященный 80-летию окончания Второй мировой войны.

Протесты начались на этой неделе в Джакарте из-за низкого уровня зарплат и высоких прибавок к зарплатам у законодателей и обострились после того, как полицейский автомобиль сбил насмерть демонстранта-мотоциклиста.

Прямая речь спикера президента Индонезии Прасето Хади: "Президент хочет продолжать непосредственно следить (за ситуацией в Индонезии – ред.)... и участвовать в поиске лучшего решения.

Поэтому президент извиняется китайскому правительству за то, что не может принять приглашение".

Детали: Еще одной причиной отмены поездки была сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в сентябре, сказал Прасето.

В свете протестов приложение TikTok, принадлежащее китайской компании ByteDance, заявило в субботу, что приостановило свою трансляцию в Индонезии на несколько дней.

На этой неделе Джакарта вызвала представителей платформ социальных сетей, включая Meta Platforms Inc и TikTok, и призвала их усилить модерацию контента якобы из-за дезинформации, распространенной в интернете. Власти утверждают, что такая дезинформация спровоцировала протесты против нее.

По данным местных СМИ, ранее в субботу протестующие подожгли постройки регионального парламента в трех провинциях.

Также местные СМИ сообщили, что протестующие ограбили офисное оборудование парламента в Чиребоне, а полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих в Пекалонгане и Западной Нуса-Тенгаре.

В пятницу три человека погибли в результате поджога здания парламента в Макасаре, столице провинции Южный Сулавеси, сообщило агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии.

Индонезийское государственное информационное агентство Antara сообщило, что жертвы оказались в ловушке в горящем здании, а агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий сообщило, что два человека получили ранения после того, как выпрыгнули из здания, чтобы спастись от огня.

Местное СМИ metrotvnews.com сообщило о еще одной смерти в результате пожара в здании парламента Макассара.

Протесты также прошли на острове Бали, где против протестующих был применен слезоточивый газ.