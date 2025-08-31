Миколаївщина: рейсовий автобус потрапив у ДТП, є загиблі

Уночі 31 серпня близько 2 години між селищами Новий Буг та Казанка на перетині автодороги та залізничної колії сталась дорожньо-транспортна пригода за участі рейсового мікроавтобуса Volkswagen Crafter, загинули троє людей.

Джерело: поліція Миколаївщини

Деталі: Зазначається, що у транспортному засобі перебувало 18 громадян.

Від отриманих травм на місці події загинули 17-річна дівчина та чоловік "старшого віку". Ще одна пасажирка 66 років померла у медзакладі.

Інших пасажирів, серед яких малолітні діти, доставили до медичних закладів.

Обставини ДТП не повідомляються.