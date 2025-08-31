Николаевская область: рейсовый автобус попал в ДТП, есть погибшие
Воскресенье, 31 августа 2025, 10:51
Ночью 31 августа около 2 часов между поселками Новый Буг и Казанка на пересечении автодороги и железнодорожного пути произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового микроавтобуса Volkswagen Crafter, погибли три человека.
Источник: полиция Николаевской области
Детали: Отмечается, что в транспортном средстве находилось 18 граждан.
От полученных травм на месте происшествия погибли 17-летняя девушка и мужчина "старшего возраста". Еще одна пассажирка 66 лет скончалась в медучреждении.
Остальных пассажиров, среди которых были малолетние дети, доставили в медицинские учреждения.
Обстоятельства ДТП не сообщаются.