Будівля Херсонської ОДА горіла пів доби після російської атаки

Близько 16-ї годин 30 серпня армія РФ влучила артилерією по будівлі Херсонської обласної державної адміністрації, унаслідок атаки у будівлі спалахнула пожежа, яку гасили до ранку.

Джерело: офіцер Сил оборони Херсона Руслан Михайлевський у коментарі виданню "Мост"

Деталі: Пожежа тривала всю ніч. Підрозділам ДСНС вдалося приборкати вогонь лише зранку 31 серпня. Постраждалих внаслідок удару та пожежі немає.

Видання наголошує, що будівля й так майже була знищена авіаударами.