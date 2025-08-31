Здание Херсонской ОГА горело всю ночь после российской атаки
Воскресенье, 31 августа 2025, 13:24
Около 16 часов 30 августа армия РФ нанесла артиллерийский удар по зданию Херсонской областной государственной администрации, в результате атаки в здании вспыхнул пожар, который тушили до утра.
Источник: офицер Сил обороны Херсона Руслан Михайлевский в комментарии изданию "Мост"
Детали: Пожар продолжался всю ночь. Подразделениям ГСЧС удалось потушить огонь только утром 31 августа. Пострадавших в результате удара и пожара нет.
Издание отмечает, что здание и так было почти полностью уничтожено авиаударами.