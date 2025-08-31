Все разделы
Здание Херсонской ОГА горело всю ночь после российской атаки

Роман ПетренкоВоскресенье, 31 августа 2025, 13:24
Здание Херсонской ОГА горело всю ночь после российской атаки
фото: мост

Около 16 часов 30 августа армия РФ нанесла артиллерийский удар по зданию Херсонской областной государственной администрации, в результате атаки в здании вспыхнул пожар, который тушили до утра.

Источник: офицер Сил обороны Херсона Руслан Михайлевский в комментарии изданию "Мост"

Детали: Пожар продолжался всю ночь. Подразделениям ГСЧС удалось потушить огонь только утром 31 августа. Пострадавших в результате удара и пожара нет.

Издание отмечает, что здание и так было почти полностью уничтожено авиаударами.

Херсонобстрел
