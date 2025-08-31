Усі розділи
У Росії затримали 39 польських байкерів та заборонили в'їзд – МВС країни

Роман ПетренкоНеділя, 31 серпня 2025, 15:23
У Росії затримали 39 польських байкерів та заборонили в'їзд – МВС країни
фото: Kocham Polskę

39 громадянам Польщі заборонили в'їзд до Росії на п'ять років після акції з факелами на польському військовому кладовищі в меморіальному комплексі в Тверській області РФ.

Джерело: регіональне управління МВС, "Новая газета"

Деталі: Акція була проведена 27 серпня, в ній брали участь байкери з об'єднання Kocham Polskę ("Люблю Польщу").

Повідомляється, що учасники прийшли "вшанувати пам'ять репресованих польських офіцерів". На кладовищі пройшла меса з використанням смолоскипів і свічок, присутні читали молитви. Захід закінчився виконанням польського гімну.

У поліції заявили, що акція польських байкерів не була узгоджена з місцевою владою. Всього було затримано 39 громадян Польщі — щодо них склали протоколи за статтею про порушення правил в'їзду і перебування в РФ, також їм на п'ять років заборонили в'їжджати до Росії.

Тим часом пропагандисти Кремля пишуть, нібито учасники заходу приїхали до Росії через кордон Білорусі з Псковською областю, прибуваючи по одному, "щоб не привертати увагу".

Там учасників заходу назвали "фанатами Гітлера", які "влаштували факельну ходу зі свастиками, скандували антиросійські гасла і залишили вандальні написи польською мовою".

