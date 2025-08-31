Все разделы
В России задержали 39 польских байкеров и запретили въезд – МВД страны

Роман ПетренкоВоскресенье, 31 августа 2025, 15:23
В России задержали 39 польских байкеров и запретили въезд – МВД страны
фото: Kocham Polskę

39 гражданам Польши запретили въезд в Россию на пять лет после акции с факелами на польском воинском кладбище в мемориальном комплексе в Тверской области РФ.

Источник: региональное управление МВД, "Новая газета"

Детали: Акция была проведена 27 августа, в ней участвовали байкеры из объединения Kocham Polskę ("Люблю Польшу").

Сообщается, что участники пришли "почтить память репрессированных польских офицеров". На кладбище прошла месса с использованием факелов и свечей, собравшиеся читали молитвы. Мероприятие закончилось исполнением польского гимна.

В полиции заявили, что акция польских байкеров не была согласована с местными властями. Всего были задержаны 39 граждан Польши — в отношении них составили протоколы по статье о нарушении правил въезда и пребывания в РФ, также им на пять лет запретили въезжать в Россию.

Тем временем пропагандисты Кремля пишут, якобы участники мероприятия приехали в Россию через границу Беларуси с Псковской областью, прибывая по одному, "чтобы не привлекать внимание".

Там участников мероприятия назвали "фанатами Гитлера", которые "устроили факельное шествие со свастиками, скандировали антироссийские лозунги и оставили вандальские надписи на польском".

