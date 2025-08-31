Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Відомі дати прощання та поховання Андрія Парубія

Роман ПетренкоНеділя, 31 серпня 2025, 15:54
Відомі дати прощання та поховання Андрія Парубія
фото садового

Нардепа Андрія Парубія поховають 2 вересня на Личаківському цвинтарі.

Джерело: мер Львова Андрій Садовий, "Європейська солідарність"

Деталі: За словами Садового, у понеділок 1 вересня о 19:00 в Архікатедральному Соборі святого Юра (площа св. Юра, 5) відбудеться парастас.

Реклама:

У вівторок, 2 вересня, о 12:00 у Соборі святого Юра розпочнеться чин похорону.

Орієнтовно о 13:30 на площі Ринок, біля Ратуші, відбудеться загальноміська церемонія прощання.

Поховають Парубія на Личаківському цвинтарі.

РЕКЛАМА:

Разом з тим, як повідомляє "Європейська солідарність", у понеділок 1 вересня о 18:30 на Майдані Незалежності у Києві вшанують памʼять Парубія.

Передісторія:

  • У Львові 30 серпня вбили чинного нардепа та колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія.
  • Як повідомили в Офісі генпрокурора, невідомий чоловік здійснив декілька пострілів у політика, внаслідок яких Парубій загинув на місці. Нападник втік, у місті введено спеціальну операцію "Сирена".
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що вбивство Парубія було ретельно підготовлене.
  • Особа вбивці Андрія Парубія наразі не встановлена, на вулиці Єфремова у Львові 30 серпня він здійснив близько 8 пострілів у жертву з вогнепальної короткоствольної зброї, зв'язку з убивством Ірини Фаріон наразі не прослідковується.

Парубійвбивство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Залужному довіряють більше, але перший тур виграв би Зеленський – опитування
75% українців готові до припинення вогню лише за умови гарантій безпеки
Відомі дати прощання та поховання Андрія Парубія
Генштаб: Сезонна наступальна кампанія Росії закінчилась нічим
футболЛідер донецького "Шахтаря" Судаков перейшов у португальську "Бенфіку"
відеоПутін прилетів з тривалим візитом до Китаю
Усі новини...
Парубій
Що стоїть за вбивством Андрія Парубія та інших відомих українців?
В УДО пояснили, чому Парубій був без держохорони
Друг Вовк. Пам'яті Андрія Парубія
Останні новини
17:32
футбол"Динамо" розгромило "Полісся" у центральному матчі туру чемпіонату України
17:27
ВідеоУ Криму "Примари" ГУР знищили російський радіотелескоп РТ-70
17:17
Туск: Останні тижні показали, що жодні поступки Путіну не гарантують безпеки
17:01
Залужному довіряють більше, але перший тур виграв би Зеленський – опитування
16:58
Ціни на фрукти у супермаркетах коливаються – моніторинг
16:31
75% українців готові до припинення вогню лише за умови гарантій безпеки
16:18
баскетболМихайлюк – про неприїзд у збірну: ФБУ та Багатскіс зробили з мене зрадника
16:17
Як допомогти дитині адаптуватися до школи: поради психологів
16:11
Уряд запустить програму страхування військових ризиків: що вона передбачає
16:06
Сухопутні війська: 91% повідомлень про порушення в ТЦК виявилися фейками
Усі новини...
Реклама:
Реклама: