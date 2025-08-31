Відомі дати прощання та поховання Андрія Парубія
Неділя, 31 серпня 2025, 15:54
Нардепа Андрія Парубія поховають 2 вересня на Личаківському цвинтарі.
Джерело: мер Львова Андрій Садовий, "Європейська солідарність"
Деталі: За словами Садового, у понеділок 1 вересня о 19:00 в Архікатедральному Соборі святого Юра (площа св. Юра, 5) відбудеться парастас.
У вівторок, 2 вересня, о 12:00 у Соборі святого Юра розпочнеться чин похорону.
Орієнтовно о 13:30 на площі Ринок, біля Ратуші, відбудеться загальноміська церемонія прощання.
Поховають Парубія на Личаківському цвинтарі.
Разом з тим, як повідомляє "Європейська солідарність", у понеділок 1 вересня о 18:30 на Майдані Незалежності у Києві вшанують памʼять Парубія.
Передісторія:
- У Львові 30 серпня вбили чинного нардепа та колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія.
- Як повідомили в Офісі генпрокурора, невідомий чоловік здійснив декілька пострілів у політика, внаслідок яких Парубій загинув на місці. Нападник втік, у місті введено спеціальну операцію "Сирена".
- Президент Володимир Зеленський заявив, що вбивство Парубія було ретельно підготовлене.
- Особа вбивці Андрія Парубія наразі не встановлена, на вулиці Єфремова у Львові 30 серпня він здійснив близько 8 пострілів у жертву з вогнепальної короткоствольної зброї, зв'язку з убивством Ірини Фаріон наразі не прослідковується.