Відомі дати прощання та поховання Андрія Парубія

Нардепа Андрія Парубія поховають 2 вересня на Личаківському цвинтарі.

Джерело: мер Львова Андрій Садовий, "Європейська солідарність"

Деталі: За словами Садового, у понеділок 1 вересня о 19:00 в Архікатедральному Соборі святого Юра (площа св. Юра, 5) відбудеться парастас.

У вівторок, 2 вересня, о 12:00 у Соборі святого Юра розпочнеться чин похорону.

Орієнтовно о 13:30 на площі Ринок, біля Ратуші, відбудеться загальноміська церемонія прощання.

Поховають Парубія на Личаківському цвинтарі.

Разом з тим, як повідомляє "Європейська солідарність", у понеділок 1 вересня о 18:30 на Майдані Незалежності у Києві вшанують памʼять Парубія.

