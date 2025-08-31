Известны даты прощания и похорон Андрея Парубия
Воскресенье, 31 августа 2025, 15:54
Нардепа Андрея Парубия похоронят 2 сентября на Лычаковском кладбище.
Источник: мэр Львова Андрей Садовый, "Европейская солидарность"
Детали: По словам Садового, в понедельник, 1 сентября, в 19:00 в Архикафедральном соборе святого Юра (площадь св. Юра, 5) состоится парастас.
Во вторник, 2 сентября, в 12:00 в Соборе святого Юра начнется чин похорон.
Ориентировочно в 13:30 на площади Рынок, возле Ратуши, состоится общегородская церемония прощания.
Похоронят Парубия на Лычаковском кладбище.
Вместе с тем, как сообщает "Европейская солидарность", в понедельник, 1 сентября, в 18:30 на Майдане Независимости в Киеве почтят память Парубия.
Предыстория:
- Во Львове 30 августа убили действующего нардепа и бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия.
- Как сообщили в Офисе генпрокурора, неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в политика, в результате которых Парубий погиб на месте. Нападавший скрылся, в городе введена специальная операция "Сирена".
- Президент Владимир Зеленский заявил, что убийство Парубия было тщательно подготовлено.
- Личность убийцы Андрея Парубия пока не установлена, на улице Ефремова во Львове 30 августа он произвел около 8 выстрелов в жертву из огнестрельного короткоствольного оружия, связи с убийством Ирины Фарион пока не прослеживается.