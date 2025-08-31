Известны даты прощания и похорон Андрея Парубия

Нардепа Андрея Парубия похоронят 2 сентября на Лычаковском кладбище.

Источник: мэр Львова Андрей Садовый, "Европейская солидарность"

Детали: По словам Садового, в понедельник, 1 сентября, в 19:00 в Архикафедральном соборе святого Юра (площадь св. Юра, 5) состоится парастас.

Во вторник, 2 сентября, в 12:00 в Соборе святого Юра начнется чин похорон.

Ориентировочно в 13:30 на площади Рынок, возле Ратуши, состоится общегородская церемония прощания.

Похоронят Парубия на Лычаковском кладбище.

Вместе с тем, как сообщает "Европейская солидарность", в понедельник, 1 сентября, в 18:30 на Майдане Независимости в Киеве почтят память Парубия.

Предыстория: