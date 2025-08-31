Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Известны даты прощания и похорон Андрея Парубия

Роман ПетренкоВоскресенье, 31 августа 2025, 15:54
Известны даты прощания и похорон Андрея Парубия
фото садового

Нардепа Андрея Парубия похоронят 2 сентября на Лычаковском кладбище.

Источник: мэр Львова Андрей Садовый, "Европейская солидарность"

Детали: По словам Садового, в понедельник, 1 сентября, в 19:00 в Архикафедральном соборе святого Юра (площадь св. Юра, 5) состоится парастас.

Реклама:

Во вторник, 2 сентября, в 12:00 в Соборе святого Юра начнется чин похорон.

Ориентировочно в 13:30 на площади Рынок, возле Ратуши, состоится общегородская церемония прощания.

Похоронят Парубия на Лычаковском кладбище.

РЕКЛАМА:

Вместе с тем, как сообщает "Европейская солидарность", в понедельник, 1 сентября, в 18:30 на Майдане Независимости в Киеве почтят память Парубия.

Предыстория:

  • Во Львове 30 августа убили действующего нардепа и бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия.
  • Как сообщили в Офисе генпрокурора, неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в политика, в результате которых Парубий погиб на месте. Нападавший скрылся, в городе введена специальная операция "Сирена".
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что убийство Парубия было тщательно подготовлено.
  • Личность убийцы Андрея Парубия пока не установлена, на улице Ефремова во Львове 30 августа он произвел около 8 выстрелов в жертву из огнестрельного короткоствольного оружия, связи с убийством Ирины Фарион пока не прослеживается.

Парубийубийство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Залужному доверяют больше, но первый тур выиграл бы Зеленский – опрос
75% украинцев готовы к прекращению огня только при условии гарантий безопасности
дополненоИзвестны даты прощания и похорон Андрея Парубия
Генштаб: Сезонная наступательная кампания России закончилась ничем
футболЛидер донецкого "Шахтера" Судаков перешел в португальскую "Бенфику"
видеоПутин прилетел с продолжительным визитом в Китай
Все новости...
Парубий
Что стоит за убийством Андрея Парубия и других известных украинцев?
В УГО объяснили, почему Парубий был без госохраны
Друг Волк. Памяти Андрея Парубия
Последние новости
18:02
формула-1Норрис и обе Ferrari сошли, Пиастри одержал победу на Гран-при Нидерландов
18:01
Россияне не пустили МАГАТЭ к новопостроенной дамбе возле Запорожской АЭС
17:57
Мерц заявил, что война может продолжаться еще долго, а введение войск в Украину пока не обсуждается
17:53
"Может представлять угрозу": омбудсмен призвал родителей и учителей не распространять фото детей в соцсетях
17:41
Компания не смогла построить для лицея гостиничные номера: суд расторг соглашение
17:32
футбол"Динамо" разгромило "Полесье" в центральном матче 4-го тура УПЛ
17:27
ВидеоВ Крыму "Призраки" ГУР уничтожили российский радиотелескоп РТ-70
17:17
Туск: Последние недели показали, что никакие уступки Путину не гарантируют безопасности
17:01
Залужному доверяют больше, но первый тур выиграл бы Зеленский – опрос
16:58
Цены на фрукты в супермаркетах колеблются – мониторинг
Все новости...
Реклама:
Реклама: