У перший день осені Україну прогріє до 37°

У понеділок 1 вересня в Україні подекуди у східних областях очікується спека до 37°, водночас у низці регіонів пройдуть дощі.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

Деталі: У південній частині, вдень і в центральних, східних та Сумській областях місцями короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 13-18°, на півдні до 21°; вдень 26-31°, у східних областях 30-34°, місцями сильна спека 35-37°.

У Києві та області мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 13-18°, вдень 26-31°; у Києві вночі 16-18°, вдень близько 30°.