Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У перший день осені Україну прогріє до 37°

Катерина ТищенкоНеділя, 31 серпня 2025, 19:00
У перший день осені Україну прогріє до 37°
ілюстративне фото Getty Images

У понеділок 1 вересня в Україні подекуди у східних областях очікується спека до 37°, водночас у низці регіонів пройдуть дощі.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

 

Деталі: У південній частині, вдень і в центральних, східних та Сумській областях місцями короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Реклама:

Температура вночі 13-18°, на півдні до 21°; вдень 26-31°, у східних областях 30-34°, місцями сильна спека 35-37°.

У Києві та області мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 13-18°, вдень 26-31°; у Києві вночі 16-18°, вдень близько 30°.

погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський нагадав, що "два тижні", які Трамп давав Росії, вже спливають
Залужному довіряють більше, але перший тур виграв би Зеленський – опитування
доповненоВідомі дати прощання та поховання Андрія Парубія
Генштаб: Сезонна наступальна кампанія Росії закінчилась нічим
футболЛідер донецького "Шахтаря" Судаков перейшов у португальську "Бенфіку"
відеоПутін прилетів з тривалим візитом до Китаю
Усі новини...
погода
Останні вихідні літа будуть спекотними
Останні дні серпня будуть теплими, на заході пройде дощик
В Україну повертається температура +30°
Останні новини
20:51
Може вбити за лічені години: що варто знати про менінгококову інфекцію, яка часто вражає дітей
20:43
Зеленський нагадав, що "два тижні", які Трамп давав Росії, вже спливають
20:30
Польща депортувала українця, який погрожував підпалами у країні
19:57
більярдCяо сяє другий рік поспіль, провал Вілсона і Трампа: підсумки Wuhan Open
19:53
Путін зустрінеться з Фіцо у Китаї
19:35
На Дніпропетровщині через обстріли поранено 6 людей, серед них дитина
19:27
У Польщі ультраправий політик пішов з партії задля стосунків з жінкою, що змінила стать
19:01
Данський велогонщик Вінгегор вдруге переміг на етапі Вуельти, лідирує норвежець Трен
19:00
У перший день осені Україну прогріє до 37°
18:50
У Молдові остаточно не допустили до виборів дві партії з блоку Шора
Усі новини...
Реклама:
Реклама: