В первый день осени Украину прогреет до 37°

В понедельник, 1 сентября, в Украине местами в восточных областях ожидается жара до 37°, в то же время в ряде регионов пройдут дожди.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

Детали: В южной части, днем и в центральных, восточных и Сумской областях местами кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Реклама:

Температура ночью 13-18°, на юге до 21°; днем 26-31°, в восточных областях 30-34°, местами сильная жара 35-37°.

В Киеве и области переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 13-18°, днем 26-31°; в Киеве ночью 16-18°, днем около 30°.