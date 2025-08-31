В первый день осени Украину прогреет до 37°
Воскресенье, 31 августа 2025, 19:00
В понедельник, 1 сентября, в Украине местами в восточных областях ожидается жара до 37°, в то же время в ряде регионов пройдут дожди.
Источник: Украинский гидрометеорологический центр
Детали: В южной части, днем и в центральных, восточных и Сумской областях местами кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.
Реклама:
Температура ночью 13-18°, на юге до 21°; днем 26-31°, в восточных областях 30-34°, местами сильная жара 35-37°.
В Киеве и области переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура по области ночью 13-18°, днем 26-31°; в Киеве ночью 16-18°, днем около 30°.