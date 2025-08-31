Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Львові сталася стрілянина

Катерина ТищенкоНеділя, 31 серпня 2025, 21:34
У Львові сталася стрілянина
затриманий у Львові, фото поліції

У Львові в неділю ввечері сталася стрілянина на вулиці Володимира Великого, ніхто не постраждав, підозрюваного затримали.

Джерело: поліція Львівської області

Дослівно: "Повідомлення про стрільбу надійшло близько 20:20. Подія сталась на вулиці Володимира Великого. Правоохоронці зʼясували, що між місцевим жителем та ще двома чоловіками виник конфлікт, у результаті якого він здійснив в їх бік три постріли з пневматичного пістолета.

Реклама:

До прибуття поліції зловмисника затримали перехожі. Наразі за медичною допомогою ніхто не звертався".

місце стрілянини, фото: Суспільне Львів
місце стрілянини, фото: Суспільне Львів

Деталі: За даним фактом проводиться перевірка, вирішується питання правової кваліфікації події.

Львівполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Затримали підозрюваного у вбивстві Парубія – Зеленський
Зеленський нагадав, що "два тижні", які Трамп давав Росії, вже спливають
Залужному довіряють більше, але перший тур виграв би Зеленський – опитування
доповненоВідомі дати прощання та поховання Андрія Парубія
Генштаб: Сезонна наступальна кампанія Росії закінчилась нічим
футболЛідер донецького "Шахтаря" Судаков перейшов у португальську "Бенфіку"
Усі новини...
Львів
Поліція й прокуратура розповіли про розслідування вбивства Парубія
ОГП показав фото вбитого Парубія, оголошено спецоперацію "Сирена"
У Львові вбили Парубія
Останні новини
02:38
В ОВА повідомили про ситуацію з електропостачанням на Одещині після атаки РФ
01:48
На Київщині працює ППО
01:42
Samsung відновлює будівництво чипового заводу в США після контракту з Tesla
00:56
Клименко повідомив деякі деталі затримання підозрюваного в убивстві Парубія
00:26
футболПеремоги "Динамо" і "Шахтаря", венесуельський клан у Кривому Розі: підсумки 4 туру УПЛ
00:20
Затримали підозрюваного у вбивстві Парубія – Зеленський
23:52
FT: Європейські лідери зустрінуться 4 вересня говорити про гарантії для України
23:42
Чому церковний рік починається з 1 вересня: пояснення
23:29
Ворог найбільше тисне на Покровському, Новопавлівському та Лиманському напрямках – Генштаб
23:20
Покращила рекорд на 3 хвилини: олімпійська чемпіонка виграла Сіднейський марафон
Усі новини...
Реклама:
Реклама: