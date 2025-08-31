У Львові сталася стрілянина

У Львові в неділю ввечері сталася стрілянина на вулиці Володимира Великого, ніхто не постраждав, підозрюваного затримали.

Джерело: поліція Львівської області

Дослівно: "Повідомлення про стрільбу надійшло близько 20:20. Подія сталась на вулиці Володимира Великого. Правоохоронці зʼясували, що між місцевим жителем та ще двома чоловіками виник конфлікт, у результаті якого він здійснив в їх бік три постріли з пневматичного пістолета.

До прибуття поліції зловмисника затримали перехожі. Наразі за медичною допомогою ніхто не звертався".

місце стрілянини, фото: Суспільне Львів

Деталі: За даним фактом проводиться перевірка, вирішується питання правової кваліфікації події.