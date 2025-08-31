У Львові сталася стрілянина
Неділя, 31 серпня 2025, 21:34
У Львові в неділю ввечері сталася стрілянина на вулиці Володимира Великого, ніхто не постраждав, підозрюваного затримали.
Джерело: поліція Львівської області
Дослівно: "Повідомлення про стрільбу надійшло близько 20:20. Подія сталась на вулиці Володимира Великого. Правоохоронці зʼясували, що між місцевим жителем та ще двома чоловіками виник конфлікт, у результаті якого він здійснив в їх бік три постріли з пневматичного пістолета.
До прибуття поліції зловмисника затримали перехожі. Наразі за медичною допомогою ніхто не звертався".
Деталі: За даним фактом проводиться перевірка, вирішується питання правової кваліфікації події.