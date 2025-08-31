Во Львове произошла стрельба

Во Львове в воскресенье вечером произошла стрельба на улице Владимира Великого, никто не пострадал, подозреваемый задержан.

Источник: полиция Львовской области

Дословно: "Сообщение о стрельбе поступило около 20:20. Инцидент произошел на улице Владимира Великого. Правоохранители выяснили, что между местным жителем и еще двумя мужчинами возник конфликт, в результате которого он произвел в их сторону три выстрела из пневматического пистолета.

До прибытия полиции злоумышленника задержали прохожие. На данный момент за медицинской помощью никто не обращался".

место стрельбы, фото: Суспільне Львів

Детали: По данному факту проводится проверка, решается вопрос правовой квалификации происшествия.