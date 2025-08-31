У Фастові сталася стрілянина: є загиблий і поранений

У Фастові Київської області 53-річний чоловік застрелив 28-річного чоловіка та поранив його батька, зловмисника затримано.

Джерело: Нацполіція

Дослівно: "Сьогодні до поліції на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на одній із вулиць у місті Фастів сталася стрілянина.

Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що між зловмисником та ще двома чоловіками – батьком та сином – стався конфлікт. Після фігурант поїхав до місця свого проживання, взяв зброю та повернувся до опонентів, здійснивши декілька пострілів у чоловіків.

Свідком даної події став начальник відділу превенції поліції Фастівщини, який перебував поза службою, негайно затримав стрільця та викликав швидку допомогу для поранених. Унаслідок події 28-річний потерпілий помер у лікарні, його батькові наразі надається медична допомога".

Деталі: Поліцейські затримали 53-річного місцевого мешканця у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зброю вилучено.