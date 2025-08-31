В Фастове произошла стрельба: есть погибший и раненый

В Фастове Киевской области 53-летний мужчина застрелил 28-летнего мужчину и ранил его отца, злоумышленник задержан.

Источник: Нацполиция

Дословно: "Сегодня в полицию на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что на одной из улиц в городе Фастов произошла стрельба.

Прибыв на место происшествия, правоохранители установили, что между злоумышленником и еще двумя мужчинами – отцом и сыном – произошел конфликт. После этого фигурант поехал к месту своего проживания, взял оружие и вернулся к оппонентам, совершив несколько выстрелов в мужчин.

Свидетелем данного происшествия стал начальник отдела превенции полиции Фастовщины, который находился вне службы, немедленно задержал стрелка и вызвал скорую помощь для раненых. В результате происшествия 28-летний пострадавший скончался в больнице, его отцу в настоящее время оказывается медицинская помощь".

Детали: Полицейские задержали 53-летнего местного жителя в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Оружие изъято.