Ворог найбільше тисне на Покровському, Новопавлівському та Лиманському напрямках – Генштаб

Катерина ТищенкоНеділя, 31 серпня 2025, 23:29
Ворог найбільше тисне на Покровському, Новопавлівському та Лиманському напрямках – Генштаб
фото Генштабу ЗСУ

Від початку доби на фронті відбулося 137 бойових зіткнень, зокрема на Покровському напрямку окупанти здійснили 40 атак, на Новопавлівському та Лиманському – по 22.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22 годину

Деталі: На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили чотири атаки росіян. Від початку доби противник завдав шість авіаційних ударів, загалом скинув дев’ять керованих авіаційних бомб та здійснив 185 обстрілів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські війська зупинили шість атак ворога в районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке, Западне та Красне Перше.

На Куп’янському напрямку противник здійснив чотири наступальних дії в районах населених пунктів Синьківка, Стара Новоселівка та у бік Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 22 рази атакували позиції українців поблизу населених пунктів Шандриголове, Колодязі, Карпівка, та у бік Дронівки, Серебрянки, Ямполя й Григорівки. Два боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку оборонці відбили 10 ворожих атак поблизу Григорівки.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано три боєзіткнення. Загарбник намагається просуватись в напрямку населеного пункту Біла Гора та у районі Предтечиного.

На Торецькому напрямку росіяни п’ять разів безуспішно атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах населених пунктів Торецьк, Диліївка, та Полтавка.

На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 40 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Федорівка, Никанорівка, Нове Шахове, Новоекономічне, Миролюбівка, Сухецьке, Промінь, Сухий Яр, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове та Дачне.

У неділю на цьому напрямку українські воїни знешкодили 138 окупантів, з них 95 – безповоротно.

На Новопавлівському напрямку ворог 22 рази атакував в районах населених пунктів Філія, Ялта, Товсте, Олександроград, Маліївка, Воскресенка та Комишуваха. Три ворожі атаки тривають.

Один раз агресор атакував на Оріхівському напрямку – окупанти намагались просунутися в районі населеного пункту Кам’янське.

На Придніпровському напрямку ворог провів п’ять безрезультатних атак.

Генштабвійна
