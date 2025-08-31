Враг больше всего давит на Покровском, Новопавловском и Лиманском направлениях – Генштаб

С начала суток на фронте произошло 137 боевых столкновений, в частности на Покровском направлении оккупанты осуществили 40 атак, на Новопавловском и Лиманском – по 22.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили четыре атаки россиян. С начала суток противник нанес шесть авиационных ударов, в общей сложности сбросил девять управляемых авиационных бомб и осуществил 185 обстрелов, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские войска остановили шесть атак врага в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое, Западное и Красное Первое.

На Купянском направлении противник осуществил четыре наступательных действия в районах населенных пунктов Синьковка, Старая Новоселовка и в сторону Новоплатоновки.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 22 раза атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Шандриголово, Колодязи, Карповка, а также в сторону Дроновки, Серебрянки, Ямполя и Григоровки. Два боевых столкновения продолжаются.

На Северском направлении защитники отбили 10 вражеских атак вблизи Григоровки.

На Краматорском направлении зафиксировано три боестолкновения. Захватчик пытается продвигаться в направлении населенного пункта Белая Гора и в районе Предтечинского.

На Торецком направлении россияне пять раз безуспешно атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили в районах населенных пунктов Торецк, Дилеевка и Полтавка.

На Покровском направлении захватнические подразделения 40 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Федоровка, Никаноровка, Новое Шаховое, Новоекономичное, Миролюбовка, Сухецкое, Проминь, Сухой Яр, Зверовое, Котлино, Удачное, Ореховое и Дачное.

В воскресенье на этом направлении украинские воины обезвредили 138 оккупантов, из них 95 – безвозвратно.

На Новопавловском направлении враг 22 раза атаковал в районах населенных пунктов Филия, Ялта, Толстое, Александроград, Малиевка, Воскресенка и Комышуваха. Три вражеские атаки продолжаются.

Один раз агрессор атаковал на Ореховском направлении – оккупанты пытались продвинуться в районе населенного пункта Каменское.

На Приднепровском направлении враг провел пять безрезультатных атак.