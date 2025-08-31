Усі розділи
FT: Європейські лідери зустрінуться 4 вересня говорити про гарантії для України

Катерина ТищенкоНеділя, 31 серпня 2025, 23:52
FT: Європейські лідери зустрінуться 4 вересня говорити про гарантії для України
Емманюель Макрон і Фрідріх Мерц, фото Corbis via Getty Images

За даними видання Financial Times, європейські лідери зберуться у Парижі в четвер 4 вересня, щоб продовжити переговори високого рівня про майбутні гарантії безпеки для України.

Джерело: Financial Times із посиланням на трьох неназваних дипломатів

Дослівно: "Очікується, що ті, хто зустрічався з Трампом у Вашингтоні, зберуться в Парижі в четвер на запрошення президента Франції Емманюеля Макрона, щоб продовжити переговори на високому рівні, повідомили Financial Times троє дипломатів, ознайомлених з планами".

Деталі: Повідомляється, що серед учасників зустрічі будуть канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Урсула фон дер Ляєн в інтерв'ю виданню повідомила, що європейські столиці працюють над "досить точними планами" потенційного розгортання військ в Україні в рамках післявоєнних гарантій безпеки, які матимуть підтримку США. За її словами, існує "чітка дорожня карта" для можливого розгортання.

За словами фон дер Ляєн, минулого тижня керівники оборонних відомств "коаліції рішучих" зустрілися та "розробили досить точні плани", включаючи обговорення "необхідних пунктів для функціонуючого нарощування військ".

"Звичайно, це завжди потребує політичного рішення відповідної країни, оскільки розгортання військ є одним з найважливіших суверенних рішень нації. [Але] відчуття терміновості дуже високе... Це рухається вперед. Це дійсно набуває форми", – зазначила вона.

Що передувало: Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що російсько-українська війна може тривати ще довго, а питання введення сухопутних військ в Україну поки не на часі.

Британське видання The Telegraph з’ясувало загальні обриси "гарантій безпеки" для України, які готові запропонувати "коаліція рішучих" та США у рамках потенційної мирної угоди для запобігання новій агресії Росії. 

гарантії безпекиМакронкоаліція рішучих
